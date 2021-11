"Newcastle bryter sin långa segerlösa svit"

Spelstopp: 18.29 Atalanta - Venezia: Atalanta -1,5 @ 1,72 Atalanta visade verkligen klassen under helgen då de bortabesegrade Juventus med 1-0. Demiral, Djimsiti och Toloi stod pall bakåt och framåt satte colombianen Zapata dit matchens enda mål. Nu bär det hem till Bergamo igen och här är Gasperinis mannar mer framåtlutade, speciellt när en nykomling kommer på besök. I stort sett saknas bara Gosens och då har värdarna flera alternativ på varje position. Venezia spelade hemma mot de regerande mästarna Inter i sin senaste ligamatch och blev då totalt blåsta av stolen. Det slutade bara 0-2, men det var en rejäl asfaltering rent spelmässigt. Segrarna mot Roma och Bologna dessförinnan visar på att det finns klass i Venezia, men borta mot de stora drakarna ska de inte räcka till. Okereke skulle kunna peta in en boll, men jag håller det som otänkbart att gästerna håller nollan. Atalanta har så mycket potential i sitt lag och får de bara snurr på anfallsspelet med Zapata, Muriel, Ilicic, Malinovsky, Pasalic och många fler kommer Venezia inte ha en chans att hänga med. Det blir en hemmaseger med minst två bollars marginal som spelas till 1,72. Spel: Atalanta -1,5 @ 1,72

Tävling: Serie A

Plats: Gewiss Stadium

Tid: 18.30

TV: Cmore Newcastle - Norwich: Hemmaseger @ 1,93 Norwich fortsätter att plocka poäng under Dean Smith. Segern mot Southampton följdes upp av ett kryss mot Wolverhampton i lördags. En stark insats av Kanariefåglarna som verkar ha hittat rätt. Pukki, Sargent och Rashica startade alla mot Wolves och det är en spännande offensiv trio. I övrigt ser truppen dock ytterst medioker ut och på bortaplan får de gröngula försöka inrikta sig på att hålla tätt bakåt. Newcastle föll med 0-2 mot Arsenal och är enda lag i Premier League som ännu inte har vunnit någon match. Givetvis är de jumbo i tabellen och det skiljer nu sex poäng upp till säker mark. De saudiska ägarna lär öppna plånboken i januari, men det gäller att inte hamna för långt efter innan dess. Detta är en match som The Magpies bara ska vinna, även fast Lascelles och Ritchie är avstängda. Joelinton, Wilson och Saint-Maximin ska kunna skapa chanser på Norwich generösa försvar. Spelare för spelare tycker jag att Newcastle ser starkare ut än Norwich och kommer de vitsvarta bara upp i nivå kommer första segern för säsongen under tisdagen. 1,93 är helt okej på den raka ettan. Spel: Hemmaseger @ 1,93

Tävling: Premier League

Plats: St. James’ Park

Tid: 20.30 Verona - Cagliari: Halvtid/Fulltid: Verona/Verona @ 2,52 Cagliari hade i helgen ett strålande läge att närma sig lagen ovanför nedflyttningsstrecket när den mediokra nykomlingen Salernitana kom på besök till Sardinien. De fick dock nöja sig med en pinne efter att ha släppt in 1-1 i matchens 90:e minut. Det vill sig inte för de rödblåa som är seriens sämsta bortalag med raden 0-2-4 och 5-15 i målskillnad. Baldé och Joao Pedro i alla ära, men här lär de inte få många vettiga bollar att arbeta med. Hellas Verona föll med 1-3 borta mot Sampdoria, men ledde faktiskt med 1-0 i paus då. Innan det nederlaget hade Hellas dessutom fem raka kamper utan förlust. Offensivt ser det väldigt spännande ut med Giovanni Simeone på topp uppbackad av Barák och Caprari. Då finns dessutom Lasagna att tillgå. På hemmaplan har värdarna faktiskt fem raka segrar där 2-1 mot Juventus och 4-1 mot Lazio sticker ut. Hellas brukar starta i ett rasande tempo i Verona och det tror jag att de gulklädda kommer göra nu också.Jag ser framför mig en match där hemmalaget får hål på Cagliari redan i den första halvleken och sedan också vinner matchen. HT/FT-spelet 1/1 känns därför helt perfekt. 2,52 är taget alla dagar i veckan. Spel: Halvtid/Fulltid: Verona/Verona @ 2,52

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Marc’Antonio Bentegodi

Tid: 20.45

Verona - Cagliari: Halvtid/Fulltid: Verona/Verona @ 2,52 Totalt odds: 8,36 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.