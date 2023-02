Nu vänder det för Chelsea

Spelstopp: 15.59 Chelsea - Southampton: Chelsea (-1) @ 2,08 (till Oddset här) I veckans första Europatips-analys gillade jag Chelseas förutsättningar borta mot Dortmund

och sett till matchbilden var jag inte helt fel ute. Tyskarna stod för en stark första halvlek men chans- och spelmässigt tyckte jag att Potters manskap förtjänade betydligt mer än vad de fick med sig. Att komma upp i över 2,0 xG utan att göra mål händer inte många gånger och lyckas Potter bara motivera sina adepter till en liknande prestation mot Southampton ligger en islossning i luften. Joao Félix ser väldigt spelsugen ut i de främre leden och tillsammans med Fernández, Ziyech och Havertz ska portugisen kunna lirka upp ett darrigt försvar på andra sidan utan större problem. The Saints tappade 1-0 till 1-2 mot Wolverhampton trots numerärt överläge och föga förvånande blev det avgörande för Nathan Jones framtid. Walesaren har fått lämna sin tränarpost och någon permanent ersättare är inte klar för att leda gästerna i London. Det går att argumentera för att Chelsea kan vara slitna efter sitt dubbelspelande men jag tror att Potter är angelägen om en stark insats här för att komma med maxat självförtroende till kommande retur mot Dortmund. Klasskillnad ska råda på Stamford Bridge där jag lirar Chelsea (-1) – trevägs – till finfina 2,08. Spel: Chelsea (-1) @ 2,08

Tävling: Premier League

Plats: Stamford Bridge

Tid: 16.00

Kvällsmatchen från Premier League blir en mustig sådan när Newcastle och Liverpool strålar samman på St James' Park. De sistnämnda kommer stärkta efter derbysegern mot Everton och lyckas Klopps manskap kräma ur sig en ytterligare en ansenlig prestation här kan de få en skjuts in i kommande veckas Champions League-åttondel mot Real Madrid. Truppläget är klart förbättrat då van Dijk, Jota och Firmino alla är tillbaka och jag har svårt att se Klopp beordra sina spelare att spara på krafterna inför vad som komma skall. Det ligger inte i gästernas natur och Newcastle behöver samtidigt gå för tre poäng om de ska ha chans att hänga kvar vid det lilla hopp som finns om ligatiteln. Bruno Guimaraes är ett avbräck modell större som försvagar "Skatornas" offensiv, men utan honom blir inte heller de bakre leden skyddade på samma sätt som tidigare. Jag flaggar för att det kan innebära ett mer öppet Newcastle och att det svänger om Liverpool är känt sedan tidigare. Med detta i åtanke har jag svårt att gå emot oddsmarknaden trots att priset på överspelet är ganska pressat. 1,76 får emellertid duga på att vi får se minst tre mål i denna på förhand hyperspännande historia. Spel: Över 2,5 mål @ 1,76

Tävling: Premier League

Plats: St James’ Park

Tid: 18.30

Real Madrid lämnade Mellanöstern som nykrönta världsmästare för klubblag och ankomsten till spansk mark firades med en enkel 4-0-viktoria mot Elche. Jumbon hade absolut ingenting att sätta emot "Marängerna" som i vanlig ordning ser ut att varva upp när trevligare temperaturer börjar närma sig. Vinícius Júniors återkomst från botbänken är ett välkommet tillskott inför trippen till Pamplona, men jag vill slå ett rejält slag för att de vitklädda matchats otroligt hårt sedan uppehållet. Tuffare kommer det också att bli då Liverpool väntar i Champions League-åttondelen redan kommande vecka. Jag tror att resan till Anfield finns på gästernas näthinna redan här. Osasuna är i sin tur ett defensivt väloljat lagbygge som sällan tar några fångar framför den egna publiken. Blott nio insläppta mål på El Sadar är starka papper och jag blir inte förvånad om de rödblå lyckas hålla Real Madrid stången ett bra tag in i denna fight. Ávilas avstängning är ett avbräck men det gynnar å andra sidan mitt val av spel. Ett defensivt starkt Osasuna mot ett möjligen slitet Real Madrid borgar för en målsnål kamp och jag klipper under 2,5 mål till strax över 1,80 gånger pengen. Spel: Under 2,5 mål @ 1,81

Tävling: La Liga

Plats: Estadio El Sadar

Tid: 21.00

Totalt odds: 6,62 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.

