"Nu vänder det till normalt utfall - målkalas när United spelar"

Spelstopp: 15.59 Fulham - Aston Villa: Under 2,5 mål @ 2,15 Två lag som gjort väldigt bra ifrån sig sett till respektive förutsättningar går i klinch på Craven Cottage. Så här långt är jag mest imponerad av Fulham som jag inför säsongen skulle få det tufft. Tappet av Palhinha var huvudanledningen till det, men Marco Silva har trollat med knäna och bland annat utvecklat firma Pereira/Lukic till ett starkt lås på mittfältet. Faktum är att Fulhams xGA-siffror tillhör de allra bästa i hela Premier League. Aston Villas defensiva siffror är inte riktigt på Fulhams nivå, men det har Unai Emery vägt upp med en fin offensiv. Spelare som Watkins, Durán och Rogers kan åstadkomma mycket på eget manér, men här tror jag att trion kan stängas ner av ett välbalanserat Fulham. Föras till protokollet bör också att Villa fått för bra betalt sett till Expected Points. Här väljer jag att gå emot marknaden som tydligt viktar åt en målrik drabbning. Jag tror däremot att risken för en stängd matchbild är lite större och även om det stör mig att Fulham har frågetecken för Lukic samtidigt som Villa har frågetecken för Onana, två viktiga centrala mittfältare, kan jag inte hålla fingrarna borta från underspelet. 2,15 på under 2,5 mål spelas. Spel: Under 2,5 mål @ 2,15 Tävling: Premier League Plats: Craven Cottage Tid: 16.00 Ipswich - Everton: Bortaseger @ 3,05 Sean Dyche mot nykomlingar har en tendens att innebära stängd butik och en cynisk trepoängare. Det är min förhoppning även denna lördag. Everton har väl inte visat jättemycket som får mig att kasta mig över tvåan, men Ipswich har däremot visat tillräckligt mycket naivitet för att jag ska lockas av gästernas förmodade matchbild. När The Tractor Boys går framåt i en fight som de på förhand ser som lämplig bör fina ytor uppstå för Calvert-Lewin och company. Kieran McKenna misslyckades kapitalt med sin matchplan borta mot West Ham (1-4) och jag lider lite med den gamla Ole Gunnar Solskjaer-adepten som uppenbarligen saknar den offensiva spets som krävs i Premier League. Liam Delap är bevisligen en skicklig målskytt, men bakom honom är det väldigt tunnsått med produktionen. Som en frukt av det behöver Ipswich anfalla med stora delar av personalstyrkan vilket i sin tur gör defensiven bräcklig. Ipswich är så här långt det laget som förväntas släppa in flest mål i hela Premier League och jag gillar därför segerchansen för ett troligen cyniskt Everton. Över tre gånger pengarna på tvåan är mumma. Spel: Bortaseger @ 3,05 Tävling: Premier League Plats: Portman Road Tid: 16.00 Manchester United - Brentford: Över 2,5 mål @ 1,50 Här går jag rakt på sak. Manchester United har släppt in relativt få mål i Premier League. Sett till underliggande siffror borde det vara betydligt fler. Manchester United har gjort väldigt få mål i Premier League. Sett till underliggande siffror borde det vara betydligt fler. När variansen börjar vända till normalt utfall återstår att se men Brentford på hemmaplan är en uppgift där United bör kunna få utväxling i de främre leden. The Bees släpper till tillräckligt många målchanser för att det ska vara ett problem men skapar samtidigt tillräckligt många målchanser för att det ska vara en styrka. 13-13 i målskillnad är på något sätt omtumlande men Thomas Frank kommer inte att spara på krutet bara för att Old Trafford står på menyn. Dansken kopplas samman med en flytt hit och stärker onekligen sina aktier vid en ansenlig insats. Jag tror benhårt på många mål och tycker att 1,50 på över 2,5 mål i matchen är klart spelvärt. En given del av trippeln. Spel: Över 2,5 mål @ 1,50 Tävling: Premier League Plats: Old Trafford Tid: 16.00 Trippeln Fulham - Aston Villa: Under 2,5 mål @ 2,15 Ipswich - Everton: Bortaseger @ 3,05 Manchester United - Brentford: Över 2,5 mål @ 1,50 Totalt odds: 9,84