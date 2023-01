Ny målfest för svenska landslagsspelaren

Spelstopp: 15.29 Werder Bremen - Wolfsburg: Över 3,5 mål @ 2,84 Det finns inget lag i Bundesliga som har imponerat lika mycket som Wolfsburg i omstarten. Galna 6-0 mot topplaget Freiburg följdes upp av lika imponerande 5-0 borta mot Hertha Berlin. Mattias Svanberg låg bakom massor från sin mittfältsposition och spelade 1+2 mot Hertha medan anfallare som Marmoush och Wind hittade nätet. Det går inte att stoppa Vargarna just nu, men bakåt finns det vissa ytor att utnyttja. Werder Bremen har haft motsatt känsla i sina två första matcher efter uppehållet. Först blev det stryk av Köln med pinsamma 1-7 innan 1-2-förlusten hemma mot Union Berlin tidigare i veckan. Pieper nätade då efter assist av Ducksch och det är viktigt att fler spelare hjälper Füllkrug med målproduktionen. Oliver Burke är en annan anfallare som finns att tillgå. Bakåt är Bremen däremot ruggigt ihåliga för tillfället. Båda lagen snittar en bit över tre mål per match och tre av de fem senaste inbördes mötena har gått över 3,5 mål. Senast i höstas slutade det 2-2 på Wolfsburgs hemmaplan. Vi lär få se mål under lördagen och den fege kan med fördel klicka i över 2,5 mål. Jag drar det dock ett steg längre och spelar att vi får se minst fyra mål i matchen till fina 2,84. Spel: Över 3,5 mål @ 2,84

Tävling: Bundesliga

Plats: Weserstadion

Tid: 15.30 Sevilla - Elche: Under 2,5 mål @ 1,74 Elche gör sitt bästa för att närma sig säker mark i La Liga och har tagit poäng i två raka matcher. 1-1 mot både Cádiz och Osasuna är dock för lite. Det krävs segrar och någon sådan har inte Elche tagit på hela säsongen. Därför skiljer det elva pinnar upp till lagen ovanför nedflyttningsstrecket. Tolv gjorda mål på 18 omgångar är sämst i serien och det lär knappast bli målchanser i parti och minut nu heller. Sevilla ligger fortfarande pyrt till i botten av La Liga även om de har vunnit två av sina tre senaste ligamatcher. 2-1 mot Getafe och 1-0 mot Cádiz är dock inga siffror som övertygar. Däremellan blev det stryk mot Girona och för några dagar sedan åkte Sevilla ur Copa del Rey efter förlust mot Osasuna i förlängning. En tillställning som mycket väl kan sitta i benen. Sevilla snittar under 2,5 mål per match och har tre raka tävlingsmatcher utan att gå över den linan. Elche har fem raka i alla tävlingar som gått under 2,5 mål och det blir målsnålt nu också. 1,74 på att vi får se max två strutar är taget alla dagar i veckan. Spel: Under 2,5 mål @ 1,74

Tävling: La Liga

Plats: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán

Tid: 18.30

TV: Cmore Atalanta - Sampdoria: Över 2,5 mål @ 1,68 Gasperini har fått igång Atalantas offensiva, sevärda fotboll och de blåsvarta har målat 16 (!) gånger på sina tre senaste tävlingsmatcher. Otroliga siffror och trots att Zapata är skadad lär gänget från Bergamo ösa på igen. Lookman visar ruggigt fin form och kompletterar Höjlund och Boga på ett utmärkt sätt. Då finns även Muriel och Pasalic att tillgå från bänken. Atalantas sätt att spela fotboll borgar alltid för underhållande matcher. Sampdoria behöver vara lite mer pragmatiska, nästjumbo som de är i serien. Efter en helt genomusel säsong så långt har klubben från Genua en bra bit upp till säker mark och behöver alla poäng de kan få. De har dock enorma problem med målskyttet och har inte nätat på sina fyra senaste i alla tävlingar. Här bör dock Gabbiadini, Lammers och Quagliarella, som är tillbaka från skada, få en del ytor att ställa om på.

Förra årets möte mellan lagen på denna arena slutade 4-0 och jag tror vi får bevittna något liknande igen. Atalanta bara kör på och det blir målkalas igen. 1,68 på att vi får njuta av minst tre mål är en utmärkt avslutning på lördagens trippel. Spel: Över 2,5 mål @ 1,68

Tävling: Serie A

Plats: Gewiss Stadium

Tid: 20.45

