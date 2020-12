"Ny överkörning av Liverpool"

Spelstopp: 16.14 Real Betis - Villarreal: Över 2,5 mål @ 1,78 Real Betis blandar och ger minst sagt under hösten. Fem segrar, sju förluster och noll oavgjorda matcher ger en plats i mitten av tabellen. Skadeläget har förbättrats och då är de grönvita ett högkapabelt lag. Loren, Fekir, Sanabria och Iglesias är alla spelare som vet vart målet är beläget och här tror jag att Betis sätter fart redan från start. Villarreal är dock inga duvungar. Den gula ubåten har bara förlorat en match under hela hösten. Då har de ändå spelat tolv i ligan och fem i Europa League. Bacca och Alcácer dras med skador och riskerar att missa denna match. Trots det kan gästerna ställa vassa offensiva pjäser på benen. Gerard Moreno är en av de bästa anfallarna i hela serien och Chukwueze är en spelare med hög potential. Motsvarande möte slutade i fjol 0-2 men innan dess hade fem raka möten mellan lagen gått över 2,5 mål. Det blir en sluggerfest igen och över 2,5 mål spelas till fina 1,78. Spel: Över 2,5 mål @ 1,78

Tävling: La Liga

Plats: Estadio Benito Villamarín

Tid: 16.15

TV: Cmore Live och Cmore

Fulham - Liverpool: Liverpool -1,5 @ 1,89 Liverpool dras med en mängd skador men trots det fortsätter Klopps manskap att prestera på hög nivå. De vann sin grupp i Champions League och i ligan ståtar de rödklädda på lika många poäng som Tottenham längst upp. Jota har varit ett perfekt komplement till Salah, Mané och Firmino på topp medan Matip och Fabinho ändå har skött sig bra i mittförsvaret. Fulham är nykomlingar och har som väntat haft det jobbigt inledningsvis. Tre förluster har det blivit på de fyra senaste omgångarna. Joachim Andersen har kommit in bra i försvaret och är en viktig pjäs, men frågan är om dansken kan stå emot när Liverpools stjärnor kommer stormande. Det håller jag som ytterst tveksamt. Framåt har Cavaleiro och Lookman gått före Mitrovic men i denna matchen spelar det mindre roll vilka som finns framåt. Der kommer bara vara fokus på försvarsspelet. Liverpool besegrade Wolverhampton med 4-0 i sin senaste ligamatch och känslan är att den röda armén bara går ut och kör över Fulham. 1,89 på att Liverpool ska vinna med minst två bollar känns väldigt bra. Det blir söndagens andra val. Spel: Liverpool -1,5 @ 1,89

Tävling: Premier League

Plats: Craven Cottage

Tid: 17.30

Bayer Leverkusen - Hoffenheim: Över 3,5 mål @ 2,04 I Tyskland ska vi jobba in ett riktigt målkalas när två av de allra mest underhållande lagen ställs mot varandra. Bayer Leverkusen har ännu inte förlorat i ligaspelet och har en ruggig offensiv uppställning. Diaby, Schick, Wirtz, Alario, Amiri och Bellarabi är alla spelare av hög nivå och det är svårt att se hur Bayer inte skulle hitta nätet. Det lär vara full fart framåt precis som vanligt. Hoffenheim kommer närmast från en 3-1-seger mot Augsburg där Grillitsch och Bebou hittade nätet. Två väldigt skickliga spelare. Dessutom finns Kramaric i de offensiva leden. Det brukar alltid smälla en del när Hoffenheim är i farten vilket målskillnaden 18-17 efter tio omgångar vittnar om. 3,5 mål per match i snitt när gästerna spelar boll med andra ord. Tre av de fem senaste mötena mellan dessa två lag har slutat 4-1 till något av lagen och jag tror vi får se en extremt målrik match igen. Över 3,5 mål spelas med goda förhoppningar till 2,04. Spel: Över 3,5 mål @ 2,04

Tävling: Bundesliga

Plats: BayArena

Tid: 18.00

Trippel: Real Betis - Villarreal: Över 2,5 mål @ 1,78

Fulham - Liverpool: Liverpool - 1,5 @ 1,89

Bayer Leverkusen - Hoffenheim: Över 3,5 mål @ 2,04 Totalt odds: 6,86 Klicka här för att rygga mitt trippelförslag: Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.