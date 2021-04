"Ny seger för Chelsea - avancerar i Champions League"

Spelstopp: 18.29 Huddersfield - Bournemouth: Bortaseger @ 1,86 Äntligen har Bournemouth klättrat upp till topp 6 i The Championship. Fyra raka segrar har fixat biffen, men det skiljer alltjämt bara två pinnar ner till sjuan Reading. De rödsvarta måste fortsätta att gå för fullt. Helgens 4-1 mot Coventry var ett styrkebesked och då glänste Danjuma med två mål och en assist. Den 24-årige nederländaren är stekhet och är en spelare som bör kunna utnyttja Huddersfields skakiga försvar. Huddersfield spelade 0-0 mot Rotherham i sin senaste match och det var viktigt för Corberáns mannar att hålla nollan. I omgången dessförinnan blev det nämligen galna sju mål i baken mot Norwich. The Terriers har inte säkrat kontraktet helt och hållet än och har bara vunnit en av sina nio senaste ligafajter. Sanogo, Campbell och Bacuna är hyfsade lirare, men på det stora hela finns det inte många i truppen som hade gått in i gästernas elva. Bournemouth vann höstmötet i december med hela 5-0 och på det sätt The Cherries spelar nu är det få lag i serien som kan mäta sig med dem. Gästerna är bättre i grunden och vinner detta. 1,86 är ett väldigt generöst odds på den raka bortasegern. Spel: Bortaseger @ 1,86

Tävling: The Championship

Plats: Kirklees Stadium

Tid: 18.30 Chelsea - Porto: Hemmaseger @ 1,83 Porto stod för en riktigt bra insats mot Chelsea i det första mötet, men föll ändå med 0-2 efter att Ben Chilwell av alla utnyttjat ett misstag i slutet av matchen. Ska portugiserna kunna vända på steken måste de gå ut hårt från start och här lär Oliveira och Taremi, som var avstängda senast, finnas med. Räkna med att “gästerna” (matchen spelas i Sevilla) kommer satsa offensivt. Det passar faktiskt Chelsea ganska bra. Under Thomas Tuchel har Londonklubbens försvar fungerat väldigt bra och med en skadefri trupp till förfogande ska britterna kunna stoppa Portos försök. Samtidigt finns det väldigt bra kontringsspelare i laget. Pulisic, Mount och Werner är tre lirare som verkligen trivs när de får ytor att operera på. Chelsea streckas hårt på Europatipset och där är det inte fel att gardera, men samtidigt lockas jag väldigt mycket av 1,83 på den raka hemmasegern. Det får bli en del av min trippel. Spel: Hemmaseger @ 1,83

Tävling: Premier League

Plats: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán

Tid: 21.00 PSG - Bayern München: Båda lagen gör mål & Över 2,5 mål @ 1,64 Det är knappt man tror det är sant när Bayerns skadelista visas upp. I helgens ligamöte med Union Berlin spelade Die Roten med fullt av unga spelare, men fick ändå inte ihop full trupp. Coman slog dessutom i ett knä och tvingades av i paus. Fransmannen kan möjligen vara med här och även Goretzka och Boateng har visst hopp om att kunna delta. I vilket fall som helst kommer Bayern sätta högsta fart från början då de måste göra minst två mål för att ha chansen att ta sig vidare. Müller, Kimmich, Choupo-Moting och Sané lär starta och det är en kvartett som trots allt är skicklig nog att skapa chanser mot parisarna. PSG kommer troligen, precis som i Tyskland för en vecka sedan, bli ganska tillbakapressade, men då finns det en hyfsad duo i Neymar och Mbappé att släppa iväg i omställningar. Den sistnämnde sprang sönder Bayerns försvar i första mötet och lär inte gå mållös av planen nu heller. Vi kommer få se en härlig fotbollsmatch med ett Bayern som trycker på från minut 1 och ett PSG som är sylvassa i sina kontringar. Jag tror det kommer smälla rejält i båda näten och att båda lagen gör mål är ytterst troligt. Jag spelar det tillsammans med över 2,5 mål till godkända 1,64. Spel: Båda lagen gör mål & Över 2,5 mål @ 1,64

Tävling: Champions League

Plats: Parc des Princes

Tid: 21.00 Trippeln Huddersfield - Bournemouth: Bortaseger @ 1,86

Chelsea - Porto: Hemmaseger @ 1,83

PSG - Bayern München: Båda lagen gör mål & Över 2,5 mål@ 1,64 Totalt odds: 5,58 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats. Klicka här för att rygga mitt trippelförslag: