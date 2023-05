Ny tung seger för Emil Forsberg

Som rubriken skvallrar om ser jag storsegrar framför mig när två klubbar från det övre skiktet i Spanien och Tyskland ska spela seriematch. Handikapplinan kliver in i båda fallen. Detta kombineras sedan med ett fint överspel i La Liga. Allt till sex gånger degen. Vi kör!

Spelstopp söndag: 16.15

Elche - Atlético Madrid: Atlético Madrid (-1) @ 1,94 (till Oddset)

Elche har tveklöst varit La Ligas klart sämsta lag och degraderingen har varit ett faktum en längre period. De har tagit ungefär hälften så många poäng som nästjumbon och har gjort minst antal mål samt släppt in flest. Därför var det uppseendeväckande när Rayo Vallecano fick stryk med 0-4 borta mot Elche för ett par veckor sedan. Det lär bli tuffare mot nästa motstånd från huvudstaden.

Atlético Madrid har tagit sig förbi Real Madrid i tabellen via tre raka segrar och siktar nu på att bli bäst i stan. Målskyttet har verkligen kommit igång. Madrassmakarna står på 13 gjorda mål på de tre senaste omgångarna. Griezmann och Morata fungerar utmärkt tillsammans på topp och med Lemar på mittfältet samt Molina och Carrasco på kanterna får de hela tiden rätt bollar att arbeta med.

Atlético har alltså stått för tre raka överkörningar och kommer göra processen kort med ett mycket sämre Elche. 1,94 på att gästerna ska vinna med minst två måls marginal är riktigt bra och tar en given plats på min trippel.

Spel: Atlético Madrid (-1) @ 1,94

Tävling: La Liga

Plats: Estadio Manuel Martínez Valero

Tid: 16.15

TV: Cmore Live och Cmore

RB Leipzig - Werder Bremen: RB Leipzig (-1) @ 1,65 (till Oddset)

Med sin målkung Füllkrug på skadelistan har Werder Bremen svårt att plocka poäng. Tre förluster finns noterade på de fyra senaste omgångarna och de grönvita har hamnat i något av ingenmansland. Det finns inte längre något att spela för och då kan det vara svårt att uppbåda den där riktiga desperationen i slutet av säsongen. Här lär det bli mycket fokus på försvarsspel.

RB Leipzig har tagit sig upp på en viktig Champions League-plats och ska också spela cupfinal senare under våren. Det är dock väldigt tajt kring fjärdeplatsen så Tjurarna behöver fortsätta vinna fotbollsmatcher. Med Werner, Nkunku, Olmo, Szoboszlai och Forsberg alla tillgängliga finns det offensiv kraft så det räcker och blir över. Jag räknar med att den kvintetten presenterar sig flera gånger om.

Det råder ganska stor skillnad i kvalité mellan lagen och jag är inne på att det manifesterar sig tydligt under söndagen. Detta kan mycket väl sluta med siffror runt 3-0 eller 4-0 och med RB Leipzig (-1) sitter vi säkert i båten. 1,65 är ett okej odds på det spelet.

Spel: RB Leipzig (-1) @ 1,65

Tävling: Bundesliga

Plats: Red Bull Arena

Tid: 17.30

Valladolid - Sevilla: Över 2,5 mål @ 1,87 (till Oddset)

Sevilla spelade en tuff match mot Juventus i Turin så sent som i torsdags och en del trötta ben kan säkerligen finnas i truppen. Samtidigt mår detta Sevilla ganska bra för tillfället. Raden 5-1-1 på de sju senaste ligamatcherna övertygar och med spelare som Suso, Ocampos och Mir tillgängliga finns det mål i bortalagets trupp. Däremot är frågan om de har ork till alla jobbiga, tråkiga, defensiva maxlöpningar.

Valladolid riskerar i allra högsta grad att trilla ur serien efter tre raka förluster, men prestationerna har det inte varit något fel på. Sedan Cyle Larin kom till klubben finns det spets på topp och tillsammans med Gonzalo Plata ser han till att de lilavita har någon som kan sätta punkt för anfallen. Insläppta mål i elva av de tolv senaste omgångarna oroar dock.

Båda lagen snittar en bit över 2,5 mål per match och jag ser ingen anledning till varför de skulle kliva under det snittet under söndagen. 1,87 är ett fint odds på överspelet som blir sista valet på trippeln.

Spel: Över 2,5 mål @ 1,87

Tävling: La Liga

Plats: Estadio José Zorrilla

Tid: 18.30

TV: Cmore

