"Ny vinst - segersviten fortsätter"

Spelstopp: 17:29 Elfsborg - Östersunds FK: Elfsborg -1 @ 2,27 Elfsborg tryckte ner Örebro i skorna senast och i grevens tid kom också segermålet signerat Frederik Holst. 2-1-triumfen innebar boråsarnas andra raka trepoängare och då ska det också sägas att Per Frick missade en straff under matchens gång. Frick finns inte med denna lördag då han är avstängd, men i hans frånvaro väntas Marokhy Ndione gå in från start. Det har ynglingen löst med bravur tidigare och ackompanjerad av virtuoser som Alm och Larsson går det ingen nöd på Elfsborgs offensiv. Offensiven på andra sidan är en desto mer beskedlig sådan. Östersund har stora problem i de främre leden och inte blir Falkarnas utgångsläge bättre av att Blair Turgott saknas här. Anfallaren är iväg med Jamaicas landslag och utan honom har jag svårt att se de formsvaga gästerna få med sig något från Borås Arena. Oroande är också att Östersunds defensiv sett väldigt ihålig ut sedan återstarten av Allsvenskan. Jag tror att Elfsborg stämmer i bäcken på den egna plastmattan och lirar värdarna -1 (trevägs) till finfina 2,27 gånger smeten. Spel: Elfsborg -1 @ 2,27

Tävling: Allsvenskan

Plats: Borås Arena

Tid: 17:30 Odds BK - Viking: Över 3,5 mål @ 2,26 I Skien blåser det upp till målfest på Skagerak Arena. Odds BK fick sig en ordentlig smäll av Molde i den senaste omgången då serieledarna vann med hela 5-0. Insatsen var på inget sätt vacker från Oddrane, men till fighten mot Viking är åtminstone målkungen Mushaga Bakenga tillbaka från avstängning. Det höjer kvaliteten hos värdarna avsevärt och med honom i laget ska OBK aldrig räknas bort. Här går Bakenga dessutom en spännande match i matchen mot Veton Berisha. Gästernas anfallare besitter enorma spetsegenskaper och det en spelare som värdarna kommer att få fullt sjå med att hantera. Viking har dessutom revansch att utkräva från fjolårets motsvarande möte. Då torskade gästerna från Stavanger med 0-3 och jag blir inte alls förvånad om en målkavalkad utan dess like är att vänta denna gång. Viking är ett tokoffensivt lag i grunden och det är inte sällan som gästernas duster slutar med många mål åt båda hållen. Jag blickar mot över 3,5 mål i matchen och när det spelet finns att hämta till en bra bit över 2 gånger såsen är det bara att trycka av. Spel: Över 3,5 mål @ 2,26

Tävling: Eliteserien

Plats: Skagerak Arena

Tid: 18:00 Sarpsborg 08 - Bodö/Glimt: Sarpsborg 08 +1 @ 1,70 Bodö/Glimt fick inte alls till det i kvalet mot Champions League. Legia Warszawa var en förvisso en tuff lott redan på förhand men efter totalt 2-5 i nacken var det inget snack om att polackerna rättvist avancerade. Härnäst får ett slitet Bodö/Glimt försöka att slicka såren i ligaspelet men jag tror att de regerande mästarna kan få problem på Sarpsborg Stadion. Bara en seger på de fem senaste vittnar om att formkurvan pekar nedåt för gästerna och jag väljer därför att titta åt andra hållet denna lördag. Sarpsborg är ett välorganiserat gäng som sällan ger bort något i onödan och här bör värdarna dra en fysisk fördel med tanke på att B/G gick ödsla krafter i veckan. Senast Sarpsborg beträdde den egna mattan slog de tillbaka serieledarna Molde med 1-0 och stärkta efter den viktorian ska S08 kunna bjuda upp till dans även här. Bodö/Glimt har bara vunnit två av fem bortamatcher hittills och den dystra trenden kan mycket väl fortsätta efter lördagen. Sarpsborg +1 (trevägs) är spelet jag fastnar för och det plockas till oddset 1,70. Spel: Sarpsborg +1 @ 1,70

Tävling: Eliteserien

Plats: Sarpsborg Stadion

Totalt odds: 8,72 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.