"Nyårskaramell bjuder på målkalas"

Spelstopp: 16.14 Valencia - Espanyol: Båda lagen gör mål @ 1,94 Valencia spelade ett oerhört underhållande derby mot Levante innan uppehållet. 4-3 slutade det till Los Ches favör efter två mål vardera av Guedes och Soler. Wass och Gómez var avstängda då och kommer tillbaka in i truppen nu. Då ser offensiven ganska spännande ut och Valencia har nätat i sex raka tävlingsmatcher. Bakåt finns det däremot en del problem då Alderete, Gabriel och Foulquier alla riskerar att saknas på grund av skador medan Diakhaby och Piccini har testats positivt för corona. Espanyol har även de fått en släng av corona i truppen och därmed ska spelare som Puado och Moron, som gjorde målet i 1-3-förlusten mot Celta Vigo, saknas i denna batalj. Däremot rapporteras Raúl de Tomás vara frisk och spelsugen och då finns det alltid mål i detta katalanska lag. Med spelare som Darder, Merida och Wu Lei som hjälp i offensiven ska de kunna hitta nätet på ett ihåligt Valencia. BLGM har suttit i fyra av de fem senaste tävlingsmatcherna Espanyol har spelat och Valencia har exakt samma facit. Jag tror vi får se en underhållande match på Mestalla där båda gängen prickar in minst en boll vardera igen. 1,94 är väldigt bra betalt på den saken och plockas omgående. Spel: Båda lagen gör mål @ 1,94

Tävling: La Liga

Plats: Mestalla

Tid: 16.15

TV: Cmore Fotboll och Cmore Eibar - Real Sociedad B: Hemmaseger @ 1,59 Eibar gör ett rejält försök att flyttas upp till La Liga och ligger tvåa i tabellen inför veckans matcher. Visst har de tappat farten något mot slutet, men det är fortfarande ett lag av väldigt hög kvalité. Senast bortabesegrades svåra Las Palmas med 1-0 efter mål av Stoichkov. Hans elfte för säsongen och där har baskerna en riktig guldklimp. Överhuvudtaget är värdarna välbyggda och här kliver de in som klara favoriter. Real Sociedads B-lag får inte avancera i seriehierarkin, men det är det inget snack om ändå. Fem raka förluster, och åtta torsk på de nio senaste omgångarna, gör att de blåvita är nästjumbo i serien med sex poäng upp till säker mark. Karrikaburu, Pacheco och Sangalli är hyfsade spelare, men totalt sett består laget av en hel hög av ungdomar som inte håller måttet ännu. Eibar är ett mycket bättre lag än fredagens kombattanter och de har dessutom den starka raden 7-2-1 på hemmaplan. Real Sociedad B får ägna sig åt försvarsspel, men lyckas inte stå emot i 90 minuter. 1,59 är tillräckligt bra på den raka ettan. Spel: Hemmaseger @ 1,59

Tävling: La Liga 2

Plats: Estadio Municipal de Ipurua

Tid: 16.15 Rio Ave - Sporting Covilha: Hemmaseger @ 1,85 Rio Ave trillade ur Primeira Liga förra säsongen och siktar på en snabb comeback till det portugisiska finrummet. Med en tredjeplats efter att nästan halva serien är avverkad är de i allra högsta grad med och slåss om uppflyttning. Speciellt då Benficas B-lag, som inte får flyttas upp, leder serien. Värdarna har visat något skakig form med förlust i två av de tre senaste ligamatcherna, men innan jul slog de ut Primeira-laget Belenenses ur Taca de Portugal. Sporting Covilha slutade på den undre halvan av tabellen i fjol och lyckades då bara vinna tre av 17 bortamatcher. Nu befinner de sig precis ovanför nedflyttningsstrecket och återigen är spelet på resande tass ett aber. En seger på åtta bortamatcher är verkligen inget bra facit. Närmast kommer de från en 1-0-seger hemma mot klara jumbon Varzim, men insatsen var långt ifrån bra. Innan den triumfen hade besökarna tio raka tävlingsmatcher utan seger. Rio Ave är ett betydligt bättre fotbollslag och på hemmabana bör det visa sig. 1,85 duger gott till hemmasegern och blir tredje valet på min trippel. Spel: Hemmaseger @ 1,85

Tävling: Liga Portugal 2

Plats: Estádio do Rio Ave

Rio Ave - Sporting Covilha: Hemmaseger @ 1,85 Totalt odds: 5,70 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.