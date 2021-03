"Nyckelspelare borta - klurig match för Spurs"

Spelstopp: 18.54 Dinamo Zagreb - Tottenham: Dinamo Zagreb +0,5 @ 1,85 Erik Lamela stod för årets mål i derbyt mot Arsenal i söndags, men sedan tog det roliga slut. Mourinho hade satt upp sitt lag extremt defensivt och det straffade sig. Spurs var riktigt dåliga. Viktiga Son skadade sig dessutom och kan inte delta. Det får heller inte Höjbjerg göra då han är avstängd. Två av de namn som Mourinho ritar ner först i startelvan. Samtidigt behöver nyckelspelare som Kane vila, det väntar en viktig ligamatch mot Aston Villa i kampen om Europaplatserna på söndag. Dinamo Zagreb föll med 0-2 i norra London, men är ett helt annat lag på Maksimirstadion. Här har kroaterna på senare år besegrat lag som Benfica och Atalanta. Framåt lär Mislav Orsic och Bruno Petkovic få nytt förtroende och det är två lirare som verkligen har mål i sig. I helgens ligamatch (som vanns med 5-0 mot Varazdin) fick schweizaren Gavranovic chansen från start. Han målade och är ett annat alternativ när Dinamo behöver satsa offensivt. Tottenham kommer troligen sätta sig lågt och vänta ut motståndarna, som Mourinho-ledda lag brukar spela. Kontringslägen kommer ges och där brukar Spurs vara hänsynslösa. Ett bortamål skulle döda dubbelmötet. Samtidigt tror jag knappast Tottenham känner något större behov av att vinna matchen, vid ställning 1-1 eller 2-1 kommer inte gästerna direkt gå för det. Med dessa förutsättningar lockas jag oerhört mycket av +0,5 på hemmalaget som är samma sak som 1X. Det får bli första benet i trippeln. Spel: Dinamo Zagreb +0,5 @ 1,85

Tävling: Europa League

Plats: Maksimirstadion

Tid: 18.55 Young Boys - Ajax: Båda lagen gör mål och över 2,5 mål @ 1,84 Detta spel lirade jag även förra veckan, men då var Young Boys alldeles för svaga och torskade med 0-3. Theoson Siebatcheu, som varit så vass framför målet sedan han kom från Rennes, fick bara drygt fem minuters speltid då och i helgen var strikern återigen på bänken i 2-2-fajten mot St. Gallen. Nu bör 24-åringen starta tillsammans med Nsame på topp och det är ett grymt duktigt anfallspar. Ajax har skador på Blind, Timber och Mazraoui som stör. Schuurs och Martínez bör starta i mittförsvaret med Tagliafico och Rensch på sidorna om sig. Skickliga spelare, men kanske ändå ingen backlinje som osar klass. Bakom dessa herrar får Stekelenburg fortsätta lira då Onana alltjämt är dopingavstängd. Framåt har holländarna däremot enormt med potential och Neres, Tadic och Klaassen går knappast mållösa av plan. När Young Boys ställdes mot Bayer Leverkusen på den här arenan i den förra omgången av Europa League vann schweizarna med 4-3. Då båda lagen egentligen kan spela utan press tror jag vi får se ett målkalas igen. Att båda lagen hittar nätet och att det blir minst tre baljor totalt spelas till fina 1,84. Spel: Båda lagen gör mål och över 2,5 mål @ 1,84

Tävling: Europa League

Plats: Stadion Wankdorf

Tid: 21.00 Milan - Manchester United: Under 2,5 mål @ 1,88 Den hetaste returen i Europa League ska spelas i Milano där Rossoneri tar emot Manchester United. 1-1 på Old Trafford gör att det är helt öppet vilket lag som ska ta sig vidare. Milan kommer närmast från en 0-1-förlust mot Napoli och har problem med målskyttet när Zlatan är på skadelistan. Det sägs att svensken är tillräckligt återställd för att kunna sitta på bänken här och det är såklart en boost. Leao, Castillejo, Krunic och Calhanoglu kändes som en ofarlig kvartett mot Napoli. Manchester United hoppas få tillbaka Cavani, Martial och Pogba från skadelistan, men frågan är om de är redo att spela 90 minuter. I vilket fall som helst lär Solskjaer ställa ut en försvarsinriktad elva med två defensiva mittfältare som sköld framför backlinjen och snabba yttrar som Rashford och James. Jag tror det kommer bli en försiktig match där båda lagen försöker slå vakt om det egna målet till en början. Milan kommer satsa på att ligga rätt i positionerna då 0-0 räcker för att de ska ta sig vidare. United måste öppna upp matchen men trivs mindre bra med att vara det spelförande laget. På gästernas sex senaste tävlingsmatcher ståtar de med en målskillnad på 4-1. Det lär bli målsnålt igen och underspelet är då ett strålande val. Spel: Under 2,5 mål @ 1,88

Tävling: Europa League

Plats: San Siro

Tid: 21.00 Trippeln Dinamo Zagreb - Tottenham: Dinamo Zagreb +0,5 @ 1,85

Young Boys - Ajax: Båda lagen gör mål och över 2,5 mål @ 1,84

Milan - Manchester United: Under 2,5 mål @ 1,88 Totalt odds: 6,39 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats. Klicka här för att rygga mitt trippelförslag: