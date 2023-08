Nyckelspelaren saknas - då slår PL-klubben till

Spelstopp: 15.59 Brentford - Crystal Palace: Under 2,5 mål @ 1,73 - till Oddset Brentford - Crystal Palace är kanske inte det mest högoktaniga derbyt i fotbollsvärlden. De förstnämnda coachas av den taktiskt skicklige Thomas Frank som sällan lämnar en enda detalj åt slumpen. Noterbart är dock att danskens mannar har väldigt svårt att hitta nätet när de har merparten av bollinnehavet. Under fjolåret gjordes inte fler än ett mål i matcher där de rödvita vann bollinnehavet. Under lördagen tror jag att bollen hamnar oftare i värdarnas ägo än vad de önskar. Crystal Palace har nämligen sällan ett behov av att föra matchbilder. Att ligga lågt och spela på omställningar passar The Eagles utmärkt och med lite större flyt hade de rödblå kunnat få med sig en poäng senast mot Arsenal. Roy Hodgsons mannar bjöd på upp till dans sedan Tomiyasu blivit utvisad och revanschsugna som attan kommer gästerna att försöka täppa till de bakre leden här. Otänkbart är det inte att de lyckas. Jag tror på en målsnål akt, något som varit fallet i de senaste inbördes mötena. 0-0, 0-0, 1-1 och 1-1 lyder de fyra senaste dusterna lagen emellan. Under 2,5 mål klickas till 1,73. Spel: Under 2,5 mål @ 1,73 Tävling: Premier League Plats: Brentford Community Stadium Tid: 16.00 Everton - Wolverhampton: Hemmaseger @ 2,30 - till Oddset Inför säsongen rekade jag Wolverhampton som ett av lagen som åker ur Premier League. Efter de två insatserna mot Manchester United och Brighton känns det spelet inte bra hela vägen in i själen, men matchbilderna har samtidigt varit gynnsamma för Gary O’Neil och company. Jag tror inte nödvändigtvis att den blir det mot Everton. Framför allt inte när Wolves bästa spelare, Nunes, saknas på grund av avstängning. Everton körde över Fulham på hemmaplan i premiären. Trots det förlorade Sean Dyches gäng matchen med 0-1, men det är ett resultat jag är beredd att se förbi. En annan dag hade The Toffees vunnit med stora siffror. På bortaplan ger jag inte mycket för värdarna – 0-4 mot Aston Villa kom inte som en chock – men nu är det återigen Goodison Park som gäller. Calvert-Lewin och Iwobi är troliga avbräck, men i bland andra Onana, Doucouré och Danjuma finns tillräckligt med spetsegenskaper för att kunna såra Wolverhampton. Med hemmapubliken i ryggen tar Everton säsongens första trepoängare. Ettan gillas skarpt till 2,30. Spel: Hemmaseger @ 2,30 Tävling: Premier League Plats: Goodison Park Tid: 16.00 Milan - Torino: Hemmaseger @ 1,63 - till Oddset Jag trodde mycket på Milan i premiären mot Bologna. Rossoneris minst sagt inspirerande transferfönster var den stora anledningen till detta och av insatsen att döma går Pioli och company en ljus säsong till mötes. Nyförvärven Pulisic och Reijnders imponerade stort och det finns dessutom sparkapital i en spelare som Loftus-Cheek. Känslan är att Milan är ett snäpp starkare än i fjol och hemma mot Torino råder det inget tu tal om var favoritskapet placeras. “Tjurarna” begick i sin tur en mållös premiär mot Cagliari. Gästerna hade svårt att ta sig till vettiga målchanser och jag är orolig för Ivan Juric offensiv. Sedan Belotti lämnade har Torino inte lyckats få in en jämbördig ersättare. Sanabria har sina förtjänster men jag blir inte förvånad om de tillresta gör allt i sin makt för att stärka upp anfallsleden innan transferfönstret stänger. Borta mot Milan slår Torino ur underläge och faktum är att de inte vunnit på San Siro sedan 1985! I ett fotbollsland där traditionens makt är så stor som i Italien ska det inte förringas. Jag spelar den raka ettan till 1,63. Spel: Hemmaseger @ 1,63 Tävling: Serie A Plats: San Siro Tid: 20.45 TV: Sportkanalen, TV4 Play Trippeln - till Oddset Brentford - Crystal Palace: Under 2,5 mål @ 1,73 Everton - Wolverhampton: Hemmaseger @ 2,30 Milan - Torino: Hemmaseger @ 1,63 Totalt odds: 6,51 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.

