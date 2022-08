Nykomlingen åker ut direkt

Bournemouth har knappt gjort några affärer alls under sommaren och får förlita sig på de spelare som förde upp de rödsvarta till det engelska finrummet. Det är dock enorm skillnad på The Championship och Premier League och som truppen ser ut nu räcker The Cherries inte till. Rothwell och Fredericks är i skrivande stund de enda nyförvärven och risken är överhängande att vi får se ett par panikköp i slutet av augusti eller i vinterns fönster.

IN Joe Rothwell Blackburn Free transfer Ryan Fredericks West Ham Free transfer UT Robbie Brady Preston Free transfer Gary Cahill Klubblös