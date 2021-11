"Nytt allsvenskt kontrakt står på spel"

Söndag 28 november: Spelstopp: 14.59 Degerfors - IFK Norrköping: Degerfors +0,5 @ 1,73 Degerfors har bara två poäng upp till Halmstads BK på säker mark i tabellen, men ska värmlänningarna nå upp dit måste de få stopp på blodflödet i försvaret. De rödklädda har fyra raka förluster och kommer närmast från en 1-4-smäll mot Hammarby. Spelmässigt var det inte alls så illa då, men dumma försvarsmisstag satte DIF i skiten. Kan Ekroth, Sabetkar och de andra bara tajta till spelet är mycket vunnet. IFK Norrköping har ingenting att spela för, men lyckades ändå sätta käppar i hjulet på Djurgårdens guldjakt under den senaste omgången. Östgötarna var då stundtals under väldigt hårt tryck i den andra halvleken, men en väldigt läglig “skada” på målvakt Oscar Jansson gav Norling en timeout som tog udden ur stockholmarnas momentum. Adegbenro nätade i den matchen och är en spelare som Degen måste se upp med. Det finns ett antal matchvinnartyper i Norrköping, men Peking har ändå bara vunnit en av sina sex senaste seriematcher. Nu ska de spela på naturgräs med allt vad det innebär mot ett heltaggat hemmalag som har allt att spela för. Då löser de max en pinne. Jag spelar +0,5, som är samma sak som 1X, till fina 1,73. Spel: Degerfors +0,5 @ 1,73

Tävling: Allsvenskan

Plats: Stora Valla

Tid: 15.00 IFK Göteborg - Östersund: IFK Göteborg -1,5 @ 1,78 Det var en ren parodi som utspelade sig på Jämtkraft Arena i den förra omgången. Snön vräkte ner och det var verkligen inte enkelt att spela fotboll på den hala plastmattan. Enklare blev det inte för jumbon ÖFK efter att Kpozo åkt ut redan i den första halvleken. Han är avstängd nu och det är även Bellman. Östersund torskade till sist med 0-2 och fick se sin målvakt Aly Keita kliva av tidigt. Det såg minst sagt uppgivet ut. IFK Göteborg säkrade det nya kontraktet via en poäng i Uppsala. En poäng som Bjärsmyr nickade till västkusten med bara minuter kvar att spela. Prestationen var inget vidare från Blåvitts sida, men Hosam Aiesh visade sig i alla fall från sin bästa sida med både mål och assist. Nu ställs han mot sin gamla klubb och det är alltid något extra. Mot Sirius saknades Berg och Thern på grund av sjukdom, men den duon bör vara tillbaka nu och det gör såklart mycket för hemmalagets spel. Det har varit en svår säsong för Blåvitt, men känslan är att de vill avsluta på topp och jag tror vi får se taggade Kamrater springa ut på mattan under söndagen. IFK har nätat 16 gånger på sina fyra senaste möten med ÖFK och öser på igen. Handikappspelet kryssas i till 1,78. Spel: IFK Göteborg -1,5 @ 1,78

Tävling: Allsvenskan

Plats: Gamla Ullevi

Tid: 15.00 Halmstad - Hammarby: Under 2,5 mål @ 2,03 Halmstad är väldigt svåra att bryta ner hemma på Örjans Vall och höll också topplaget Elfsborg stången i drygt 90 minuter för en vecka sedan. På 90+4 kunde dock Ondrejka springa in med matchens enda mål och därmed blev det noll poäng för hallänningarna. Blytungt såklart, inte minst då Kroon missade straff i matchen. Defensivt såg det dock som vanligt stabilt ut och HBK ska kunna stå emot ett rörligt Hammarby också. Bajen hade lekstuga med Degerfors och prickade in fyra bollar bakom stackars Whiteman i målet. Nu går de för en Europaplats och då är det bara seger som gäller. Vi kommer få se ett framåtlutat grönvitt bortalag som ställer upp här med löpstarka slitvargar som Ludwigson och Sandberg. Jeahze är dock skadad och Selmani är avstängd. Två avbräck som försvagar Hammarbys anfallsspel. När lagen möttes på Tele2 Arena under sommaren slutade det 1-1 och en tät och målsnål tillställning är att vänta igen. Halmstad har bara gått över 2,5 mål i en enda hemmamatch på hela säsongen. Med det i åtanke är det oväntat, och riktigt bra, att vi erbjuds över dubbla degen på underspelet. Det klickas i som tredje val på trippeln. Spel: Under 2,5 mål @ 2,03

Tävling: Allsvenskan

Plats: Örjans Vall

Tid: 17.30 Trippeln Degerfors - IFK Norrköping: Degerfors +0,5 @ 1,73

IFK Göteborg - Östersund: IFK Göteborg -1,5 @ 1,78

Halmstad - Hammarby: Under 2,5 mål @ 2,03 Totalt odds: 6,25 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.