"Nytt kontrakt står på spel - viktig seger för hemmalaget"

IFK Norrköping - AIK: Under 2,5 mål @ 1,79 AIK har alltid varit som bäst när de bygger bakifrån och det är precis vad Grzelak har gjort denna säsong. Backlinjen osar klass rakt igenom och med Sebastian Larsson som sköld framför den bakre kvartetten får motståndarnas mittfältare inte en lugn stund. Tre av fyra omgångar har slutat med hållen nolla för de svartgula och det är ingen vågad gissning att det är fokus på försvarsspelet nu också. IFK Norrköping är desto frejdigare under Rikard Norlings ledning och spelade härlig fotboll mot Örebro. 3-0 slutade den matchen efter att Carl Björk satt dit sitt första mål i högsta serien medan Adegbenro noterats för de två övriga. Totte Nyman är fortsatt skadad, men Adegbenro har visat att det går bra även utan skyttekungen. IFK lär dock inte få lika mycket ytor mot ett tajt spelande AIK som mot ÖSK. Tre av de fyra senaste gångerna som lagen har mötts på den här arenan har det gått under 2,5 mål och jag tror inte vi får se något målfyrverkeri nu heller. 1,79 på underlinan är taget. Spel: Under 2,5 mål @ 1,79

Tävling: Allsvenskan

Plats: Platinumcars Arena

Tid: 18.30 Fulham - Burnley: Hemmaseger @ 2,24 Troligen står kampen om att undvika den sista nedflyttningsplatsen i Premier League mellan Fulham och Burnley. Inför måndagens match skiljer det nio poäng mellan lagen och de har fyra matcher vardera kvar att spela. Det är med andra ord en monumental uppförsbacke The Cottagers har framför sig och det är givetvis bara tre poäng som gäller om chansen till nytt kontrakt ska finnas kvar. En poäng på de sex senaste skrämmer inget motstånd, men det ska sägas att insatsen i derbyt mot Chelsea inte gick av för hackor, trots förlust med 0-2. Lite mer effektivitet så kunde Fulham fått med sig något från den matchen. Burnleys defensiv rämnade rejält mot West Ham och att det bara blev två mål i baken var ett smärre mirakel. Här kommer besökarna spela lågt med sitt lag då oavgjort är fullt tillräckligt för dem. Fulham kommer gå framåt från start och de har faktiskt flera intressanta spelartyper med Maja, Loftus-Cheek och Cavaleiro i spetsen. Jag är inne på att hemmalaget tar sista chansen och vinner detta. 2,24 är helt okej på den saken. Spel: Hemmaseger @ 2,24

Tävling: Premier League

Plats: Craven Cottage

Tid: 21.00 Real Betis - Granada: Hemmaseger @ 1,76 Ett andalusiskt derby ska avhandlas under måndagen och det står väldigt viktiga poäng i kampen om Europaplatserna på spel. Betis är för tillfället sjua medan Granada jagar sex poäng bakom. En bortaseger här skulle med andra ord spetsa till det hela. Det blir dock ingen enkel uppgift för gästerna som får klara sig utan rutinerade Roberto Soldado som fick syna det röda kortet i den förra omgången. Förutom Soldado är lirare som Lozano och Kenedy på skadelistan. Betis har samtidigt Mandi och Fekir på botbänken, men har en betydligt bredare trupp till förfogande. Bartra kan gå in i mittförsvaret och istället för Fekir kan veteranen Joaquín kliva in. Inga dussinlirare direkt. Med Loren, Tello, Canales och Iglesias som alternativ på topp är det svårt att se hur Betis ska gå mållösa från plan. Värdarna har sex raka kryss i ryggen och nu är det verkligen dags att ta en trepoängare. Granada har bara vunnit fyra av 17 bortamatcher under säsongen och förlorar igen. Hemmasegern klickas i till 1,76. Spel: Hemmaseger @ 1,76

Tävling: La Liga

Plats: Estadio Benito Villamarín

Tid: 21.00

Real Betis - Granada: Hemmaseger @ 1,76 Totalt odds: 7,05 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.