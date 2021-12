"Nytt målkalas när Liverpool spelar"

Spelstopp: 15.59 Southampton - Tottenham: Båda lagen gör mål @ 1,73 Southampton har haft en ganska bra december-månad bortsett 0-3-förlusten mot Arsenal. Poäng i övriga fyra matcher imponerar och närmast kommer de rödvita från en 3-2-seger över starka West Ham. Elyounoussi och Broja var skickliga framåt då och dessutom kunde Ché Adams hoppa in efter sin skada. Den skotska landslagsstrikern ska ses med bra chans att starta här och han har alltid mål i sig. Sydkustlaget har dock spelat sju raka matcher utan att hålla nollan och det blir svårt att hålla tätt i 90 minuter nu också. Tottenham är ett helt annat lag sedan Antonio Conte tog över och närmast kommer de från en klar 3-0-seger över Crystal Palace. Visst blev Zaha utvisad, men det stod redan 2-0 när ivorianen fick syna det röda kortet. Lucas Moura hade en stor kväll med ett mål och två assist. Tillsammans med Son och Kane bildar han en mäktig topptrio. Det brukar bli underhållande matcher när dessa två lag möts och faktum är att båda lagen har nätat i tolv av de 13 senaste inbördes mötena. Med det i åtanke känns 1,73 väldigt högt på att båda lagen gör mål. Ett superodds som givetvis inte får missas. Spel: Båda lagen gör mål @ 1,73

Tävling: Premier League

Plats: St. Mary’s Stadium

Tid: 16.00 Watford - West Ham: Bortaseger @ 2,10 West Ham har bara vunnit en av sina åtta senaste tävlingsmatcher och sjunker som en sten i tabellen. 2-3 mot Southampton var ännu ett steg i fel riktning. Nu är dessutom Declan Rice avstängd. I övrigt kan dock The Hammers mönstra en stark elva där Noble tar Rice plats medan Lanzini och Antonio kliver in från start jämfört med matchen mot The Saints. Det finns mycket kunnande hos Moyes mannar. Watford har fyra raka förluster i bagaget och slåss i botten av tabellen. Intåget av Claudio Ranieri har inte gett någon omedelbar effekt och skadeläget är allt annat än bra. Senast mot Brentford tappade The Hornets 1-0 till 1-2 under matchens sista tio minuter och prestationen var inte alls bra då. Det blir inte enklare nu även om West Ham saknar självförtroende för tillfället. West Ham har vunnit de tre senaste inbördes mötena och har tagit mer än dubbelt så många poäng som Watford under hösten. Det är dags att ta slut på formsvackan och jag tror Antonio, Benrahma och de andra löser tre sköna poäng. Fin tvåa till höga 2,10. Spel: Bortaseger @ 2,10

Tävling: Premier League

Plats: Vicarage Road

Tid: 16.00 Leicester - Liverpool: Över 3,5 mål @ 2,09 Leicester var inblandade i en oerhört märklig match på Etihad Stadium i söndags. De låg under med 0-4 i paus och där och då var matchen givetvis avgjord. Trodde alla förutom ett gäng tappra Rävar som kom tillbaka till 3-4 via ett mål och två assist av Iheanacho. Då tryckte Guardiolas gäng ner gaspedalen en gång till och vann till sist med 6-3. Iheanacho, Maddison och Lookman såg riktigt bra ut tillsammans och Vardy fick sitta kvar på bänken. Nu kan mycket väl strikern komma in i elvan igen och offensivt ser saker och ting då riktigt bra ut. Bakåt saknas däremot flera viktiga kuggar och då blir det svårt att hålla emot när mäktiga Liverpool kommer på besök. The Reds senaste match var strax innan jul då de mötte just Leicester på Anfield Road i LIgacupen. Det var en svängig historia som slutade 3-3 innan Liverpool avancerade efter straffläggning. En del defensiva avbräck finns att hantera då Robertson är avstängd och Van Dijk är skadad. Offensiven är däremot ruggigt stark. Salah är i sitt livs form och fungerar bra tillsammans med Jota och Mané. Dessutom finns Firmino att tillgå. Den kvartetten går knappast mållösa av planen och det tror jag inte heller Leicester gör. Det luktar målkalas igen, precis som för en vecka sedan, och då blir över 3,5 mål ett bra val till min trippel. Spel: Över 3,5 mål @ 2,09

Tävling: Premier League

Plats: King Power Stadium

Tid: 21.00 Trippeln Southampton - Tottenham: Båda lagen gör mål @ 1,73

Watford - West Ham: Bortaseger @ 2,10

Leicester - Liverpool: Över 3,5 mål @ 2,09 Totalt odds: 7,59 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.