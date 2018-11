Öppen tillställning i kvalet till allsvenskan

1. AFC Eskilstuna - Brommapojkarna

Så var det dags för den första kvalmatchen när trean från Superettan, AFC Eskilstuna, ställs mot Allsvenskans 14:e placerade lag, Brommapojkarna. Dessa lag bytte plats med varandra i fjol och kan alltså göra det igen. Det innebär att de inte ställts mot varandra sedan 2015. Då möttes lagen tre gånger med ett klart övertag för AFC. Två vinster och ett oavgjort resultat blev det för de orangea det året mot stockholmarna.

AFC har imponerat under säsongen i Superettan och framförallt varit oerhört svårbesegrade. 17 raka ligamatcher utan förlust har radats upp och endast två nederlag under hela säsongen är otroligt starkt. Hälften av alla matcher har dock renderat i en poäng. Framgångsreceptet har varit defensiven. Med 16 insläppta mål på 30 matcher var sörmlänningarna överlägset bäst i Superettan. Hemma släpptes enbart sju mål in på 15 matcher och där har AFC ännu inte förlorat den här säsongen.

BP läckte i Allsvenskan och var det lag som släppte in flest mål tillsammans med jumbon Trelleborg (64 stycken). Bortaspelet var under stunder bedrövligt och det dröjde ända till augusti innan första triumfen på resande fot kom. Därefter har det sett något bättre ut för de rödsvarta. Tre vinster på de sju senaste bortamatcherna, dock med hela 15 mål i baken.

Här är ett målsnålt scenario väldigt troligt. Över två möten ska BP ses med bäst chans men i Eskilstuna ska detta hållas som helt öppet. En mållös historia känns faktiskt inte alls otänkbar. 0-0 blir mitt utgångstips där ettorna också bör plockas med på båda lagen.

2. Lunds BK - Malmö FF

Söderut i landet ska det spelas en uppskjuten match i Svenska Cupen då Malmö FF härjat frekvent i Europa under hösten. Ett skånskt derby väntar när Division 1-laget Lunds BK välkomnar de svenska mästarna från 2017 till Klostergårdens IP.

Lund var nykomlingar i Division 1 Södra inför säsongen och stod där för en fullt godkänd insats. En sjundeplats blev det till slut där det bjöds på målrika matcher när gulvita var inblandade. Totalt snittades det en bra bit över tre mål per match i lagets tillställningar. Skyttekungen Andreas Birgersson har dock lämnat för Superettan-klara Mjällby och han finns inte med här. Istället är den vassaste spelaren offensivt Admir Osmancevic med sina tio ligamål.

Malmö FF har gått urstarkt under Uwe Rösler och nådde slutligen en tredjeplats. Offensivt har de himmelsblå varit höstens bästa lag tillsammans med Häcken och även defensiven har sett tät ut. Endast tre insläppta mål på de sju avslutande omgångarna i Allsvenskan vittnar om detta. Nästa vecka väntar en oerhört viktig hemmamatch mot Genk i Europa League. Detta blir genrepet och med ingen match på 1,5 vecka kan vi räkna med att Uwe Rösler väljer att mönstra en stark elva.

Även om hemmaspelarna lär vara grymt motiverade bör det vara kattens lek med råttan här. Känslan är att detta kan rinna iväg till väldigt stora siffror då Lund inte direkt är kända för sitt försvarsspel. Jag börjar på trean för MFF och streckar en bra bit upp på skalan till de låga procenten.

3. Vasco da Gama - São Paulo

Nervkittlande match i Rio där Vasco da Gama i högsta grad är indragna i nedflyttningsstriden med tre omgångar kvar att spela. Inför den 36:e omgången är det bara en poäng ner till América MG under strecket. São Paulo krigar däremot i toppen och för att nå en plats topp 4 som ger en direktplats till Copa Libertadores. Mycket på spel på Estádio São Januário således.

Vasco kommer närmast från en tung 0-1 förlust mot Corinthians. Det var den tredje matchen i rad utan seger för de svartvita och formen har minst sagt varit svag under hösten. Endast tre triumfer har det blivit på de 16 senaste. Det finns dock kvalitet i truppen med inte minst Yago Pikachu som stått för nio ligamål under säsongen.

Även São Paulo har en pålitlig målskytt i Diego Souza. Den rutinerade anfallaren målade senast i 1-0 vinsten mot Cruzeiro och står nu på tolv fullträffar, näst bäst i serien efter Santos Gabriel Barbosa. Tillsammans med den före detta PSG-spelaren Nenê och meriterade Everton bildar Souza en fruktad offensiv trio.

Nu är det bortamatch som gäller för São Paulo på östkusten och som brukligt är hemmafaktorn ytterst betydande i Brasilien. Vasco har bara förlorat fyra av 17 hemmamatcher hittills under säsongen trots lagets svaga tabellposition. São Paulo är dock ett av ligans bästa lag på resande fot med endast fyra nederlag på 17 försök. Intressant fakta är även att gästerna har förkrossande statistik mot just Rio-laget. Vasco har nämligen inte lyckats besegra São Paulo på de tio senaste försöken på hemmaplan.

Knapp fördel bortalaget således men detta möte ska trots allt hållas som relativt öppet. I Vasco-matcher snittas det 2,46 mål per 90-minutare och i São Paulos 2,2. Inte speciellt mycket i vanliga fall men i det sydamerikanska landet är det faktiskt över snittet. Få mål på båda lagen bör man komma långt med.

Spelförslag

144 rader

1. AFC Eskilstuna - BP 0,1 - 0,1

2. Lunds BK - Malmö FF 0 - 3,4,5,6

3. Vasco - São Paulo 0,1,2 - 0,1,2

640 rader

1. AFC Eskilstuna - BP 0,1 - 0,1

2. Lunds BK - Malmö FF 0,1 - 3,4,5,6,7

3. Vasco - São Paulo 0,1,2,3 - 0,1,2,3