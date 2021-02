"Otacksam uppgift att möta vansinnigt tajt City"

Spelstopp tisdag 3 februari 18.59 Burnley - Manchester City: Burnley under 0,5 mål @ 1,61 Burnley har väldigt svårt att skapa farliga målchanser. 13 gjorda mål har det blivit på hela säsongen och då kom tre av dessa fullträffar i den märkliga 3-2-segern mot Aston Villa. En match där The Clarets hade en bra bit under 1 i expected goals. Allt trillade in då. Det lär det knappast göra när Sean Dyches mannar ställs mot ett vansinnigt tajt Manchester City. Gästerna leder Premier League och som de spelar för tillfället är det svårt att se vilket lag som ska kunna hota den ljusblå maskinen. Tolv raka segrar har det blivit i alla tävlingar och på dessa fajter har endast tre baklängesmål noterats. Stones, Laporte och Dias är tre mittbackar av högt internationellt snitt och framför dessa spelare hittas den starka mittfältaren Rodri. På de sju senaste mötena mellan lagen har Burnley bara lyckats hitta nätet en gång. Här kommer de vara tillbakapressade från första minut och det är faktiskt svårt att ens se hur de ska komma över mittlinjen. Mål gör värdarna inte. Under 0,5 mål för Burnley spelas till klart godkända 1,61. Spel: Burnley under 0,5 mål @ 1,61

Tävling: Premier League

Plats: Turf Moor

Tid: 19.00 Fulham - Leicester: Dubbelchans: 1 eller X @ 1,90 Fulham har förtvivlat svårt att plocka segrar. Endast två triumfer gör att The Cottagers är under giljotinen med en bra bit upp till säker mark. Samtidigt har huvustadslaget spelat bra fotboll en längre period. Poäng i sju av de nio senaste omgångarna imponerar, speciellt med tanke på att lag som Liverpool och Tottenham fått lämna ifrån sig poäng. Närmast kommer Fulham från 2-2 mot WBA men det var en match som Scott Parkers gäng dominerade kraftigt. Leicester hade ingen lycka mot Leeds. 1-3 slutade den matchen och visst saknas verkligen Jamie Vardy. Det blir inte samma tyngd längst fram med Ayoze Pérez på topp. På mittfältet fick Mendy chansen i skadade Ndidis frånvaro och även om han gjorde en okej insats är även det ett steg ner i kvalité. Dessutom råder det frågetecken kring Fofanas medverkan då den unga försvararen dras med en skadekänning. En av Fulhams två vinster under säsongen kom på King Power Stadium i november. 2-1 slutade det då. Nu när lagen möts i London ska de ses med betydligt större chans att plocka poäng än vad oddsen gör gällande. Jag väljer att spela 1X till finfina 1,90. Spel: Dubbelchans: 1 eller X @ 1,90

Tävling: Premier League

Plats: Craven Cottage

Tid: 19.00

Aalborg - FC Köpenhamn: Bortaseger @ 2,07 Aalborg hade stora problem med det offensiva spelet under hösten. Kasper Kusk, Iver Fossum och Tom van Weert är alla skickliga lirare men har totalt bara mäktat med tio fullträffar. Med sammanlagt 15 mål framåt på 13 spelade omgångar är AaB tredje sämst i ligan i den kategorin. Januaris träningsmatcher har inte heller sett speciellt lovande ut, tre förluster på tre försök är facit där. FC Köpenhamn har alltid krav på sig att vinna den danska ligan men inför omstarten ligger de inte bättre än sexa. Ståle Solbakken har fått lämna klubben och Jess Thorup försöker bygga nytt. Han hade något på gång innan uppehållet med tio pinnar på de avslutande fyra omgångarna. Huvudstadslaget har en bred trupp i grunden och har dessutom värvat intressanta Bundu från Anderlecht. Trots en usel höst har FCK bara sju poäng upp till förstaplatsen. Jag tror vi får se ett frustande bortalag som vill visa att de egentligen är landets bästa fotbollslag. Aalborg får svårt att hänga med. Bortasegern spelas till 2,07 gånger den danska pölsen. Spel: Bortaseger @ 2,07

Tävling: Superligaen

Plats: Aalborg Portland Park

Tid: 20.00

Trippeln Burnley - Manchester United: Burnley under 0,5 mål @ 1,61

Fulham - Leicester: Dubbelchans: 1 eller X @ 1,90

Aalborg - FC Köpenhamn: Bortaseger @ 2,07

Totalt odds: 6,33 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats. Klicka här för att rygga mitt trippelförslag: