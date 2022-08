Patrick Vieira har fått en bra start

Nästa mål är att få upp Palace på den övre halvan av tabellen, men då hade huvudstadsgänget behövt värva. Conor Gallagher, som var ett monster på mittfältet förra säsongen, är tillbaka i Chelsea och det är en spelare som blir oerhört svår att ersätta. Cheick Doucouré, som värvats in från Lens, ska försöka göra just det och lyckas han växa med uppgiften kan det bli en rolig säsong för Palace. Lirare som Wilfried Zaha, Eberechi Eze, Jean-Philippe Mateta och Michael Olsie bidrar med nödvändig individuell spets till det hårt arbetande laget. Supportrarna hoppas således att Crystal Palace ska kunna ta ytterligare några placeringar i tabellen, men vi ska nog inte vänta oss att The Eagles ska vara med och slåss om Europaplatserna.

Jean-Philippe Mateta lagets bästa målskytt @ 5,00

Wilfried Zaha blev Crystal Palace klart bästa målskytt den gångna säsongen och det är utan tvekan lagets största stjärna. Han kommer spela alla matcher och är också favorit till att bli lagets skyttekung igen. Samtidigt har den okonventionella yttern ryktats bort i många år och skulle kunna lämna både i slutet av detta fönstret och i januari. Det öppnar för att någon annan blir lagets största målspruta och där gillar jag Jean-Philippe Mateta. Anfallaren hade ett tufft förstaår i södra London, men utvecklades mycket under Vieira och var förstavalet på topp mot slutet av våren. Fem ligamål blev det totalt och jag tror att 25-åringen kommer gå före Benteke på strikerpositionen denna säsong. Då är fem gånger pengarna på att han gör flest mål i laget väldigt generöst och ett odds som jag genast ringar in.

Liga: Premier League

Spelform: Jean-Philippe Mateta lagets bästa målskytt

Spela på Svenska Spel Sport & Casino: @ 5,00

