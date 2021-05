"Pontus Jansson till Premier League med sitt Brentford"

Spelstopp: 15.59 Brentford - Swansea: Hemmaseger @ 1,87 Brentford återvänder till Wembley där de fick stryk av Fulham för ett år sedan. Nu ska Thomas Franks mannar gå hela vägen och truppläget ser bra ut. Framåt finns det verkligen klass i Ivan Toney som vann skytteligan. Han bli uppbackad av Canos, Forss, Mbeumo och Marcondes. Dessutom finns Saman Ghoddos som en joker att tillgå på bänken. En uppställning värdig Premier League. De ställs mot Swanseas betongförsvar som har varit enormt svårt att ta sig förbi under hela säsongen. Guehi och Cabango spelar sitt livs fotboll i mittförsvaret och i målet har Woodman stått stadig. Walesarna kommer försöka dra ner på tempot och sticka iväg på snabba omställningar med Ayew och Lowe. Det fungerade bra mot Barnsley, men lär knappast gå mot Brentford. Brentford har våndats ett helt år efter förra årets playoff-förlust och nu är det dags att äntligen få det såret att läkas. Ettan finns till 1,87 och det är klart godkänt på mäktiga Wembley. Spel: Hemmaseger @ 1,87

Tävling: Kval mot Premier League

Plats: Wembley

Tid: 16.00

Holstein Kiel - Köln: Bortaseger @ 2,00 Holstein sitter i förarsätet inför returen mot Köln i kvalet mot Bundesliga. 1-0 på bortaplan var en perfekt start och på tal om perfekt start var det verkligen vad Simon Lorenz fick i matchen. Han byttes in i den 59:e minuten när Kiel hade hörna. Det första 24-åringen gjorde på plan var att nicka in den hörnsparken. Otroligt. I övrigt var det en jämn tillställning där Köln kanske ändå var det något bättre laget. Köln har en ganska spännande trupp där Duda, Wolf, Kainz och Hector är fyra spelare av hög klass. Czichos, Bornauw och Skhiri hör också hemma i Bundesliga. Det ska också bli intressant att se hur mycket speltid Sebastian Andersson får. Svensken har varit skadad i stort sett hela säsongen, men har ett stort spel i sig. Dessutom är han alltid jobbig att möta med sin fysiska spelstil. Köln har ett bättre spelarmaterial och ska ses med vettig chans att lösa ännu en säsong i det tyska finrummet. Att de ska vinna denna match står kring två gånger pengarna och det är för bra för att motstå. Spel: Bortaseger @ 2,00

Tävling: Kval till Bundesliga

Plats: Holstein-Stadion

Tid: 18.00

Manchester City - Chelsea: Hemmaseger @ 1,89 Den europeiska klubbfotbollen ska nå sitt klimax under lördagen när de två engelska lagen Manchester City och Chelsea ställs mot varandra i Lissabon. Chelsea kommer in med hög svansföring efter att ha vunnit de två senaste mötena med City, bland annat i semifinalen av FA-cupen. Avslutningen av ligaspelet var dock inte den allra bästa och frågan är om The Blues klarar av att hantera ett fullt fokuserat City. Pep Guardiola har alla sina pjäser tillgängliga och då är det verkligen en makalös trupp de ljusblå kommer med. Troligen väljer Guardiola att återigen starta utan striker och istället överbelasta mittfältet. En taktik som gick hem mot PSG. Det sätter höga krav på att mittfältarna tar löpningar i djupled, något som både De Bruyne och Gündogan är väldigt duktiga på. I sina bästa stunder är City världens bästa lag och jag tror att de kommer visa klassen denna lördag. För första gången någonsin får Manchester City lyfta CL-bucklan i skyn. Ettan plockas till 1,89. Spel: Hemmaseger @ 1,89

Tävling: Premier League

Plats: Estadio do Dragao

Tid: 21.00 Trippeln Brentford - Swansea: Hemmaseger @ 1,87

Holstein Kiel - Köln: Bortaseger @ 2,00

Manchester City - Chelsea: Hemmaseger @ 1,89

Totalt odds: 7,06 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.