"Pools svit fortsätter - nollan hålls igen"

Vi tar en titt på ett par mindre ligor under fredagen. Jag hämtar en rek från Schweiz där det lär smälla i näten rejält under den avslutande omgången. Det finns inget att spela för i den match jag valt ut vilket gör att lagen kan spela ut. I England tar Blackpool ännu en seger mot Oxford i playoff-spelet och i Spanien avslutar Levante snyggt. Till strax under åtta gånger pengarna är detta en trippel med högt spelvärde!