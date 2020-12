"Positiva formen håller i sig"

Spelstopp: 18.29 Burnley - Wolverhampton: Bortaseger @ 2,22 Wolverhamptons fina seger mot Chelsea i den förra omgången kostade på och både Dendoncker och Boly riskerar att missa matchen mot Burnley. Däremot är Moutinho tillbaka från sin avstängning och Max Kilman är ett fullgott alternativ i backlinjen. Framåt tar Fábio Silva för sig alltmer och Pedro Neto ser vass ut. Dessutom är Adama Traoré alltid ett hot när han rusar mot backlinjen i full fart. Burnley har plockat poäng mot Aston Villa, Arsenal och Everton under de senaste veckorna och är därmed i fin form, åtminstone resultatmässigt. Spelet lämnar dock en hel del i övrigt att önska och det lär vara Wolverhampton som för måndagens fajt helt och hållet. Burnley lär som vanligt satsa på ett tajt försvarsspel och försöka skapa farligheter på fasta situationer när Tarkowski och Mee kan hjälpa Wood i luftrummet. Det är en taktik som fungerat förr för Burnley men visst ska The Clarets slå ur underläge. Wolverhampton är ett bättre lag i grunden och kommer de upp i samma nivå som mot Chelsea vinner gästerna detta. Den raka tvåan finns till 2,22 och det är taget. Spel: Bortaseger @ 2,22

Tävling: Premier League

Plats: Turf Moor

Tid: 18.30

Midtjylland - Nordsjällan: Båda lagen gör mål @ 1,64 Midtjylland har haft ett väldigt tätt matchande vilket lett till att två av de tre senaste omgångarna av den danska ligan har slutat oavgjort. En seger här skulle dock föra upp de regerande mästarna till förstaplatsen i tabellen. Skadeläget är bättre än på länge och spelare som Cajuste och Sisto lär figurera här. Med offensiva pjäser som Kaba, Dreyer och Mabil råder det mer eller mindre målgaranti från hemmalaget. Nordsjälland har satsat ordentligt på spelare från Ghana under ett par år och det har gett utdelning. Det senaste stjärnskottet är 19-årige Abu Francis som stått för fyra ligamål under hösten. Nordsjälland är inte rädda att ge unga spelare chansen, i 0-1-förlusten mot FC Köpenhamn gjorde den 18-årige svenske doldisen Daniel Svensson sin fjärde start för klubben. Detta är två offensivt lagda lag i grunden och det har synts på de två senaste inbördes mötena som slutat 4-1 till Nordsjälland och 6-3 till Midtjylland. Riktigt så många mål lär det inte bli nu men visst ska båda lagen kunna lösa minst en fullträff vardera. 1,64 är ett klart godkänt odds till det. Spel: Båda lagen gör mål @ 1,64

Tävling: Superligaen

Plats: MCH Arena

Tid: 19.00 Santa Clara - Guimaraes: Under 2,5 mål @ 1,61 Vitória Guimaraes har kapacitet för att slåss om en Europaplats i Primeira Liga och börjar också klättra i tabellen efter en svag start på säsongen. Tre segrar på de fyra senaste ligamatcherna visar att saker och ting rör sig åt rätt håll. Det är dock fortfarande ett lag som har väldigt svårt att göra mål. Sju fullträffar på nio omgångar är såklart inte bra nog för ett lag med toppambitioner. Santa Clara är heller inga målmaskiner med tio fullträffar efter nio omgångar. Hemma på Azorerna spelar värdarna extra tajt och har målskillnaden 3-3 efter fyra matcher. Senaste hemmamatchen i ligaspelet var i november när storlaget Porto kom på besök. Då imponerade Claras försvarsspel enormt mycket även om det blev förlust med 0-1. Det lär vara fokus på att hålla tätt igen. Dessa två lag möttes för en vecka sedan i cupen med Guimaraes som hemmalag. Då vann Santa Clara med 1-0. Det lär knappast bli något målfyrverkeri nu heller och under 2,5 mål spelas med goda förhoppningar. Spel: Under 2,5 mål @ 1,61

Tävling: Primeira Liga

Plats: Estádio de Sao Miguel

Totalt odds: 5,86