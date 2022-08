Premier Leagues bästa högerfot

Grundad: 1885

Hemmaarena: St. Mary’s Stadium

Ligatitlar: 0 st

Tränare: Ralph Hasenhüttl

Placering 2021/22: 15:e

Southampton har varit ett vant inslag i den engelska högstaligan sedan mitten av 60-talet och var en av klubbarna som grundade Premier League 1992. De spelade 27 raka säsonger i finrummet mellan 1978 och 2005, men trots den långa tiden i högstaligan har The Saints aldrig vunnit en ligatitel. Den största framgången kom istället 1976 när de rödvita tog hem FA-cupen under ledning av Laurie McMenemy. Alla tränare som därefter följt, som Gordon Strachan, Harry Redknapp och Mauricio Pochettino, har jämförts med honom. Mick Channon och Nick Holmes var två av hjältarna i FA-cuptriumfen och de har tillsammans gjort över 1100 matcher för klubben, men ingen spelare har gjort lika stort avtryck på fansen som Matt Le Tissier. Matt, som kallades Le God av Southampton-fansen, blev den första mittfältaren att göra 100 mål i Premier League och stannade på sydkusten under hela sin professionella karriär. En klubbikon i ordets rätta bemärkelse.