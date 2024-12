"Pressat Premier League-lag bjuder på målfest"

Spelstopp: 18.59

Galatasaray - Trabzonspor: Båda lagen gör mål @ 1,49

Galatasaray ska vara väldigt nöjda som fick med sig en poäng från torsdagens Europa League-match mot Malmö FF. 2-2 speglade inte matchbilden där “Di Blåe” skapade klart bäst målchanser över 90 minuter. Gala ursäktas i viss mån då spelare som Osimhen, Icardi och Alper Yilmaz saknades, men jag hade högre förväntningar än så på grabbarna från Istanbul.

Den nämnda trion saknas även mot Trabzonspor, men jag tror trots det på en målrik historia. Mertens, Akgün, Ziyech och Batshuayi är lirare som kan bidra i offensiven och Trabzonspor är heller inget lag som drar sig för att attackera sina motståndare. Gästerna har förtjänat mer än vad tabellen i Süper Lig visar och mot ett slitet Gala kan de tillresta mycket väl få retroaktiv utdelning.

Båda lagen gör mål handlas till runt 1,50 vilket jag tycker är tillräckligt bra för att ta plats på trippeln. Nu jobbar vi dubbla nätrassel!

Spel: Båda lagen gör mål @ 1,49

Tävling: Süper Lig

Plats: Rams Park

Tid: 19.00

Lazio - Inter: Över 2,5 mål @ 1,92

Flera lag är för närvarande inblandade i striden om Scudetton i Serie A. Under måndagen drabbar två av dessa samman på Stadio Olimpico där jag tror att en målfest är nära förestående. Lazio saknar sin bästa målskytt, Castellanos, på grund av avstängning men det betyder inte att Marco Baroni står utan alternativ i de främre leden. Pedro, Dia och Zaccagni är ett axplock av spelarna som kan göra det svårt för Inters backlinje.

Titt som tätt har gästernas bakre led darrat på manschetten i Serie A och jag blir inte förvånad om det inträffar även denna måndag. Med det sagt har Nerazzurri mer än tillräckligt med spets för att se till att Lazios försvar får en svettig kväll framför sig. Thuram är på jakt efter skytteligatiteln och vi vet alla vad Lautaro Martínez kan åstadkomma när argentinaren har sin dag.

Oddsmarknaden tycks ha svårt att bestämma sig för om detta blir en frejdig eller stängd historia, men jag har klart för mig. Över 2,5 mål spelas till 1,92.

Spel: Över 2,5 mål @ 1,92

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Olimpico

Tid: 20.45

TV: TV4 Fotboll, TV4 Play

Bournemouth - West Ham: Över 3,5 mål @ 2,43

Trippelns sista tillställning hittas på Vitality Stadium där jag går hårt på överspelet. Bournemouth är ett av väldigt få lag som hunnit upp i över 30,0 Expected Goals i Premier League och mycket av det är Andoni Iraolas förtjänst. Spanjoren har hittat en vägvinnande filosofi med sitt lag där Evanilson, Semenyo, Ouattara och Christie är en kvartett som balanserar varandra fint längst fram.

Ouattara är normalt ingen startspelare, men i Taverniers frånvaro tror jag att 22-åringen från Burkina Faso ges plats från start. Då får West Ham se upp. Endast nykomlingarna – Ipswich, Southampton och Leicester – har sämre Expected Goals Against än The Hammers som haft svårt att träffa rätt under Julen Lopeteguis vingar. Med det sagt kan segern senast mot Wolves ha givit en injektion.

Bowen och Kudus är hot mot Bournemouth som har en tendens att släppa in billiga mål. Över 3,5 mål kan tyckas som en hög lina, men till nästan 2,45 trycker jag av i Dorset. Minst fyra mål i matchen!

Spel: Över 3,5 mål @ 2,43

Tävling: Premier League

Plats: Vitality Stadium

Tid: 21.00

