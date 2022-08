Problem med målskyttet

Grundad: 1877

Hemmaarena: Molineux Stadium

Ligatitlar: 3 st

Tränare: Bruno Lage

Placering 2021/22: 10:a

Wolverhampton fyller 145 år och under den långa, häftiga historien har fansen fått jubla åt tre ligatitlar. Samtliga på 50-talet så det var ett tag sedan. Jimmy Murray, Peter Broadbent och Johnny Hancocks var alla viktiga kuggar i det maskineriet under ledning av den framgångsrika managern Stan Cullis som ledde laget i 16 år. De senaste 50 åren har det inte funnits lika mycket att glädjas över, men Wolverhampton har ändå haft sina hjältar. främst sticker Steve Bull ut som dunkade in över 300 mål på drygt 500 matcher under 80- och 90-talet. Dagens spelare har en lång väg att vandra tills de når den nivån.