"PSG vässar formen inför Champions League"

Spelstopp: 16.59 Metz - PSG: PSG -1 @ 1,86 PSG har semifinalen i Champions League mot Manchester City på onsdag, men har inte direkt råd att bara vaska denna match då de ligger bakom Lille i Ligue 1. Marquinhos saknas i de bakre leden, men Danilo och Kehrer är dugliga ersättare. Rico lär ta plats mellan stolparna då även Navas dras med en känning. Framåt finns dock alla kanoner tillgängliga vilket gör att Pochettino kan välja mellan Neymar, Mbappé, Icardi, Draxler, Di María och Kean. En vansinnig bredd. Parisarna visade klassen tidigare i veckan när de körde över Angers med hela 5-0 i Coupe de France. Den senaste bortamatchen i ligan slutade med en 4-1-seger mot Strasbourg. Det lär bli många mål från gästernas sida igen. Metz var länge med och slogs om Europaplatserna, men har sjunkit betänkligt efter fyra förluster och två kryss på de sex senaste omgångarna. Under den perioden har Metz tagit stryk med 0-2 mot Lille, 1-3 mot Rennes och 0-4 mot Monaco. Lagen har mötts nio gånger på de senaste sex och en halv åren och PSG har vunnit samtliga gånger. Även om besökarna roterar en del är de tillräckligt skickliga för att städa av Metz utan några större problem. Handikapplinan plockas till fina 1,86. Spel: PSG -1 @ 1,86

Tävling: Ligue 1

Plats: Stade Municipal Saint-Symphorien

Tid: 17.00 Parma - Crotone: Över 2,5 mål @ 1,66 Parma och Crotone lär flyttas ner till Serie B. Troligen blir det matematiskt klart för Crotone denna helgen medan Parma kan leva på hoppet en liten stund till. Då krävs det dock att värdarna plockar tre poäng här. Det började bra i onsdags när Brugman satte dit en vacker frispark mot Juventus, men till sist blev det en väntad förlust för Tomas Brolins gamla klubb. Offensivt har Parma en hel del kvalitéer i lirare som Pelle, Gervinho, Kurtic och Cornelius, men 66 insläppta mål är för mycket. Det är faktiskt bara ett lag i hela serien som släppt in fler bollar och det är lördagens kombattanter Crotone. Besökarna föll med 0-1 mot Sampdoria, men det var en match som kunde slutat hur som helst. Simy och Messias skapade flera klara chanser där de borde satt dit bollen. Detta är två lag som läcker betänkligt bakåt, men som har fina spelare i fören. När båda gängen dessutom måste gå för seger bör det bli en öppen matchbild och jag tror vi får se många mål. Överspelet finns att plocka till 1,66 och det är fullt godkänt. Spel: Över 2,5 mål @ 1,66

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Ennio Tardini

Tid: 18.00

TV: Cmore Live 2 och Cmore Sheffield United - Brighton: Bortaseger @ 1,73 Sheffield United är redan klara för spel i The Championship kommande säsong. Nio förluster på de tio senaste omgångarna visar på att The Blades inte räcker till i den här ligan. Mot Wolverhampton blev det som så många gånger förr, de rödvita försökte men hade inte den spets framåt som behövs. 17 gjorda mål på 32 omgångar är inget annat än bedrövligt och de senaste sex tävlingsmatcherna har bara gett ett mål framåt. Brighton har gjort ungefär dubbelt så många baljor och då ska det ändå sägas att Fiskmåsarna har bränt enormt med chanser under säsongen. Mot Chelsea hade de blåvita en boll i stolpen och sett till klara målmöjligheter var det faktiskt Brighton som låg närmast segern. Ben White är avstängd nu, men Graham Potter kan ändå mönstra en elva skicklig nog att dominera denna match klart. Brighton har haft problem mot bottenlagen under säsongen, men mot ett avsågat Sheffield United ska de ses med ypperlig chans att lösa tre pinnar. 1,73 på den raka bortasegern är tillräckligt bra. Det blir tredje valet i min trippel. Spel: Bortaseger @ 1,73

Tävling: Premier League

Plats: Bramall Lane

Tid: 21.00 Trippeln Metz - PSG: PSG -1 @ 1,86

Parma - Crotone: Över 2,5 mål @ 1,66

Sheffield United - Brighton: Bortaseger @ 1,73

