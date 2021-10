"Publikrekord - Hammarby vinner derbyt"

Spelstopp: 14.59 Hammarby - AIK: Hemmaseger @ 1,33 Publikrekordet i Sverige för en seriematch för damer är 13 år gammalt. Drygt 9000 såg då Umeå och Linköping drabba samman. Nu har redan över 15000 biljetter sålts till söndagens derby. Det rekordet kommer med andra ord fara all världens väg. Det väntar en inramning som dessa spelare aldrig har varit med om och det blir intressant att se hur det påverkar lagen. AIK behöver all hjälp de kan få för Gnaget är näst sist i tabellen. Visst kommer de från en seger, men det var en knapp sådan mot slagpåsen Växjö. Då avgjorde finskan Jenny Danielsson med bara minuter kvar att spela. Annars är Honoka Hayashi en spelare det gäller att hålla ögonen på. Hammarby har en svag period bakom sig, men är betydligt skickligare på pappret. De grönvita anförs av landslagsspelaren Madelen Janogy som ligger trea i skytteligan och det är tveklöst banans bästa spelare. När lagen möttes i våras slutade det 2-2, men det var en tillställning som Bajen dominerade ganska kraftigt. Framför storpubliken visar de vilka som är Stockholms bästa lag på damsidan. 1,33 är något lågt på den raka ettan, men fungerar som virke till trippeln. Spel: Hemmaseger @ 1,33

Tävling: Allsvenskan

Plats: Tele2 Arena

Tid: 15.00 Italien - Belgien: Bortaseger @ 3,10 Italien förlorade sin första tävlingsmatch på italiensk mark på 22 år när de tog stryk av Spanien för några dagar sedan. Visst hämmades Gli Azzurri av den tidiga utvisningen på Bonucci (avstängd här), men sanningen är att Spanien var det bättre laget redan innan det röda kortet. Mittfältet med Jorginho, Barella och Verratti är grymt, men det saknas spets framåt när inte Immobile finns med. Bernardeschi testades som striker mot Spanien och det föll väl inte jättebra ut. Belgien stod för en makalös första halvlek mot Frankrike och ledde med 2-0 efter mål av Carrasco och Lukaku. Den sistnämndas balja var verkligen en vacker strut. I andra akten föll belgarna ihop, men det ska sägas att de hade otur med ett par VAR-beslut. Fransmännens 2-2 kom på straff efter en längre granskning och med bara minuter kvar att spela gjorde Belgien 3-2, ett mål som underkändes för offside efter ännu en granskning (en kortare denna gång). Kevin De Bruyne gjorde en storstilad insats på mittfältet och ser ut att närma sig storformen. Dessutom var Romelu Lukaku omöjlig att stoppa längst fram. Även Eden Hazard såg ut som i fornstora dagar. Detta är en repris på sommarens kvartsfinal i EM som Italien vann med 2-1. Det var en helt jämn tillställning då och när de blåklädda nu saknar Bonucci och Immobile tror jag att Belgien får sin revansch. 3,10 på bortasegern är riktigt smaskigt och testas. Spel: Bortaseger @ 3,10

Tävling: Nations League

Plats: Juventus Stadium

Tid: 15.00

TV: Cmore Spanien - Frankrike: Bortaseger @ 2,45 Hugo Lloris såg inte helt säker ut i torsdagens match mot Belgien och sanningen är att båda målen som släpptes in gick att rädda. Les Bleus lyckades dock vända på steken tack vare sin fantastiska trio längst fram. Mbappé spelade fram Benzema till ettan och Griezmann fixade straffen som Mbappé satte dit för tvåan. Det tredje målet dunkade försvararen Theo Hernández dit, hans första i landslaget. Spanien saknar flera viktiga kuggar, inte minst offensivt. Moreno, Morata och Olmo har alla fått stanna hemma. Dessutom finns inte underbarnet Pedri med. Då har Enrique istället gett nya ungdomar chansen. Gavi startade mot Italien och blev då den yngsta spelaren att någonsin spela för det spanska landslaget. Dessutom hoppade tonåringen Pino in i den andra halvleken och såg riktigt spännande ut. De spanska ungdomarna i all ära, men nu ställs de mot de regerande världsmästarna som har klass på varje position. Visst hade ett Kanté-löst Frankrike vissa problem på mittfältet, men Tchouaméni stod för ett väldigt intressant inhopp. Han bör få mer speltid nu. Frankrike känns överhuvudtaget som ett tyngre lag och får lyfta bucklan på neutral mark. 2,45 är ett bra odds på den saken. Spel: Bortaseger @ 2,45

Tävling: Nations League

Plats: San Siro

Tid: 20.45

TV: Cmore Trippeln Hammarby - AIK: Hemmaseger @ 1,33

Italien - Belgien: Bortaseger @ 3,10

Spanien - Frankrike: Bortaseger @ 2,45 Totalt odds: 10,10 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.