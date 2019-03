Pusselbitarna faller på plats - LFC mot CL-titeln

Ute är även stadsrivalen Atlético som efter 0-3 mot Juventus fick drömmen om en final på hemmaplan krossad. Favoriter just nu är istället Manchester City som efter sin makalösa säsong står i 3,35 gånger pengarna. De ljusblå har dock en historia av europeiska misslyckanden och på sistone har det visats att de kan skakas på bortagräs då Peps manskap släppt in två mot både Schalke och Swansea.

Juventus och Barcelona kommer härnäst på oddslistan. Två starka lag onekligen som innehåller Ronaldo och Messi. Två spelare som kan vinna mästarbucklan i stort sett på egen hand om de vaknar på rätt sida. De oddsen (4,30 och 4,65) lockar dock inte heller något speciellt. Mest värde hittar jag istället i följande:

Liverpool @ 5,40

The Kop har inte haft så mycket att jubla åt under det senaste decenniet. Visst har The Reds till och från tillhört toppen i ligan men prisskåpet har gapat tomt. Visserligen vann de Ligacupen 2012 men den senaste titeln värd namnet plockades 2006 när de rödklädda segrade i FA-cupen. De flesta fans pratar dock fortfarande om den magiska natten i Istanbul 2005 då 0-3 hämtades in mot Milan i finalen av Champions League. Kan vi få se något liknande igen? Inte omöjligt.

Liverpool imponerade när de slog ut den tyska maskinen Bayern München efter en klar bortaseger på Allianz Arena. Mohamed Salah fortsatte visserligen sin måltorka men istället klev Sadio Mané fram med två klassmål där speciellt det första var väldigt vackert. Det är Liverpools styrka - bredden. De är inte längre beroende av en eller två spelare. När trion Firmino, Salah och Mané samtliga är i form är Klopps gäng nästan omöjliga att stoppa.

Det som gör Liverpool till en äkta contender i år är främst den urstarka defensiven. Köpet av Virgil van Dijk kändes från början som en rejält dålig affär till ett stort överpris men nu är holländaren närmast att betrakta som ett fynd. Han har styrt upp försvaret och nickar dessutom in en del bollar framåt, bland annat en mot Bayern.

Efter fjolårets snöpliga finalförlust har det dessutom investerats på målvaktsfronten där Karius och Mignolet inte höll måttet. Det gör däremot brasilianaren Alisson. Samma starka offensiv men en förbättrad defensiv således jämfört med förra året då Liverpool förlorade CL-finalen mot Real Madrid.

Lottningen var också på Liverpools sida. I kvarten väntar Porto som får räknas som det klart enklaste laget som är kvar i turneringen. Lagen möttes i Champions League förra säsongen och då vann engelsmännen med 5-0. I en väldigt trolig semifinal väntar förmodligen Barcelona. Där blir det såklart tuffare men hemma på Anfield Road lär Barca få svårt att stå emot ett böljande Liverpool. Detta samtidigt som britternas försvar mycket väl kan hålla även på Camp Nou. I en eventuell final väntar förmodligen City eller Juventus och det är två lag Liverpool skulle spela jämnt mot och då The Reds har högst odds av dessa lockar de mest. Med tanke på den enkla kvartsfinalen LFC fått känns 5,40 som ett klart spelvärt odds!