"Quaisons Mainz åker på ännu en tung förlust"

Matcherna duggar tätt nu i de stora ligorna runt om i Europa och under tisdagen finns det flera godbitar att sätta tänderna i. På trippeln väljer jag att fokusera lite extra på två matcher från Bundesliga och ett stormöte från Premier League. Det är dags för full pott!

Spelstopp: 18.29

Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen: Över 2,5 mål @ 1,70

För många oavgjorda matcher har gjort att Borussia Mönchengladbach tappat mark i toppstriden av Bundesliga. I helgen var det dags igen när Borussia bara löste en pinne via 2-2 mot Stuttgart. Lars Stindl stod för både mål och assist och då 32-åringen även assisterade två gånger om i den härliga 3-2-segern över Bayern München är det en av seriens hetaste spelare.

Pléa började på bänken mot Stuttgart och är en tänkbar startspelare nu. Med Embolo och Hofmann som andra alternativ i offensiven kommer det smälla i Werder Bremens kasse. Bremen är dock inget dåligt lag. 1-1 mot Bayer Leverkusen och 2-0 mot Augsburg är två starka resultat. Selke och Sargent understödda av Rashica och Eggestein är en tillräckligt bra uppställning för att näta under tisdagen.

Det har blivit fyra mål i tre av de fem senaste mötena mellan Mönchengladbach och Bremen, dessutom har hemmalaget gått över 2,5 mål i fem av sina sex senaste tävlingsmatcher. Överspelet känns bäst igen och 1,70 gånger fläsket på den saken är taget.

Spel: Över 2,5 mål @ 1,70

Tävling: Bundesliga

Plats: Borussia-Park

Tid: 18.30

Mainz - Wolfsburg: Wolfsburg -0,5 @ 1,83

Mainz lyckades ta sig förbi Schalke 04 i botten av Bundesliga igen via 1-1 mot Borussia Dortmund. En oerhört överraskande bortapoäng av bottenlaget. Starkt jobbat men med sju pinnar upp till säker mark behöver Mainz segrar. Det har bara blivit en sådan under säsongen så långt och inte speciellt mycket talar för att den andra plockas under tisdagen. Truppen är helt enkelt för dålig.

Wolfsburg spelade 2-2 i en väldigt underhållande match mot RB Leipzig i sin senaste ligamatch. Wout Weghorst nätade då för elfte gången i ligaspelet och Yannick Gerhardt stod för två fina framspelningar. Viktiga mittfältaren Arnold var avstängd i den matchen men kommer nu kliva in i startelvan igen bredvid Schlager på det centrala mittfältet. Räkna med att den duon vinner slaget på mitten.

Wolfsburg ser betydligt bättre ut än Mainz och har dessutom tre raka segrar inbördes. Detta till en målskillnad på 8-0. Mainz får stryk igen och -0,5 Wolfsburg spelas till klart godkända 1,83.

Spel: Wolfsburg -0,5 @ 1,83

Tävling: Bundesliga

Plats: Opel Arena

Tid: 20.30

Leicester - Chelsea: Båda lagen gör mål @ 1,63

Toppstriden i Premier League är otroligt intressant. Leicester kan faktiskt gå upp i (tillfällig?) serieledning vid seger över Chelsea på King Power Stadium. I helgen besegrade Rävarna välförtjänt Southampton efter mål av de unga engelsmännen Maddison och Barnes, båda gångerna framspelade av Tielemans. En grym offensiv trio som såklart dessutom får hjälp av Jamie Vardy i anfallet.

Chelsea har lite svårare att hitta rätt för tillfället men lyckades åtminstone ta en viktig trepoängare i derbyt mot Fulham efter att Mason Mount dunkat in en kasse med tio minuter kvar att spela. Werner hoppade in och kom i ett friläge, men tysken missade mål med flera meter. Werner har inget självförtroende för tillfället och där har Lampard ett problem att lösa. Det finns dock väldigt många andra fina offensiva alternativ hos gästerna.

De två senaste ligamatcherna mellan lagen har slutat 2-2 och 1-1. Jag tror att båda lagen hittar nätet minst en gång vardera igen. Båda lagen gör mål spelas därför till godkända 1,63.

Spel: Båda lagen gör mål @ 1,63

Tävling: Premier League

Plats: King Power Stadium

Tid: 21.15





Trippeln

Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen: Över 2,5 mål @ 1,70

Mainz - Wolfsburg: Wolfsburg -0,5 @ 1,83

Leicester - Chelsea: Båda lagen gör mål @ 1,63

Totalt odds: 5,07

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.

Klicka här för att rygga mitt trippelförslag: