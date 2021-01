"Quaisons Mainz bjuder på målkalas"

Spelstopp: 20.29 Stuttgart - Mainz: Över 3,5 mål @ 2,32 Stuttgart åkte på sin andra raka förlust när Freiburg vann lördagens möte med 2-1. González missade då straff för Stuttgart och det var en match där nykomlingarna verkligen inte förtjänade att tappa poäng. Bland annat hade Stuttgart 27 avslut mot Freiburgs nio, elva av dessa 27 var på mål mot Freiburgs fyra. Med Wamangituka och en revanschsugen González på topp lär hemmalaget vräka på framåt mot ett ihåligt Mainz. Gästerna är nästjumbo i Bundesliga och har släppt in 38 mål vilket också är näst sämst av samtliga lag. Senast blev det två nya baljor i baken mot RB Leipzig men chockartat nog dunkade bottenlaget in tre egna pytsar och vann den matchen. Det var försvararen Niakhaté som var stor hjälte då med två fullträffar. Annars är det främst Quaison och Onisiwo som ska göra det framåt sedan Mateta lämnat klubben. När lagen möttes i höstas slutade det 4-1 till Stuttgart och fyra av de fem senaste inbördes mötena mellan lagen har faktiskt gått över 3,5 mål. Jag tror det blir samma visa igen och spelar att det blir minst fyra mål i matchen till fina 2,32. Spel: Över 3,5 mål @ 2,32

Tävling: Bundesliga

Plats: Mercedes-Benz Arena

Tid: 20.30

Torino - Fiorentina: Under 2,5 mål @ 1,70 Torino slåss något oväntat i botten av Serie A denna säsong och har lyckats kravla sig upp över nedflyttningsstrecket efter att ha tagit poäng i sex av de sju senaste omgångarna. Det är dock bara en av matcherna som slutat med seger. Trots att stjärnanfallaren Andrea Belotti finns i klubben har Tjurarna klara problem att hitta nätet. I tre av de fyra senaste tävlingsmatcherna har Torino gått mållösa av plan. Fiorentina har haft ännu större problem att hitta nätet under säsongen och det är bara Genoa och Parma som gjort färre mål är Violas 20. Dusan Vlahovic är lagets bästa målskytt med sju strutar, men i övrigt finns det ingen spets. Ribéry, Callejon och Kouamé är skickliga lirare men inga målmaskiner direkt. Jag tror inte att Fiorentina kommer skapa speciellt mycket målchanser i Turin. Fem av de sex senaste inbördes mötena mellan lagen har gått under 2,5 mål och även denna gång känns det troligt att det blir en match med störst fokus på försvarsspel. Underspelet plockas till 1,70. Spel: Under 2,5 mål @ 1,70

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Olimpico di Torino

Tid: 20.45

TV: Cmore Fotboll och Cmore Valladolid - Huesca: Under 2,5 mål @ 1,60 Huesca tog en mycket övertygande poäng när Villarreal kom på besök i helgen. En pinne räcker dock inte långt. Nykomlingarna har faktiskt kryssat i hälften av de 20 omgångar som spelats av La Liga men då endast en match slutat med seger ligger de hjälplöst sist. 14 gjorda mål är sämst i ligan. Försvaret är inte så tokigt, 29 insläppta är faktiskt bättre än sjundeplacerade Granada till exempel. Valladolid kommer från två raka målkalas i ligan då de spelat 2-2 mot både Levante och Elche. Plano, Orellana och Weissman är en trio med hög potential. Här är dock känslan att de mycket väl kan stånga sig blodiga mot Huescas skickliga försvar. De lilavita snittar trots allt bara ett mål per match och ska inte känna sig för säkra på tre poäng denna fredag. Huesca kommer som vanligt sätta försvarsspelet först och jag tror detta blir en avvaktande tillställning. Gästerna har fyra raka underspel i La Liga och under 2,5 mål spelas till godkända 1,60. Spel: Under 2,5 mål @ 1,60

Tävling: La Liga

Plats: Estadio José Zorrilla

Tid: 21.00

