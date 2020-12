"Real Madrid avslutar året med en storseger"

På nyårsafton kommer det ingen trippel så detta är alltså den sista Oddset-texten för året. Det är dags att summera och slutet av december var iskall med många missade tripplar i rad. Har man spelat en unit per trippel sedan start är det åtminstone fortfarande lite gröna siffror i boken, men i princip har det gått plus minus noll. Jag siktar i alla fall på att avsluta året med en riktig rackarrökare. Det är dags för en fullträff.

Spelstopp: 15.59

St. Mirren - Rangers: Rangers -1,5 @ 1,80

Det ser definitivt ut att bli ett maktskifte i Skottland. Rangers har gått som tåget och leder ligan med väldigt god marginal ner till Celtic. I The Premiership har Steven Gerrards mannar vunnit 18 matcher och kryssat två hittills. Ett otroligt facit. Den offensiva bredden med Hagi, Morelos, Itten, Roofe, Kent och Defoe håller hög internationell nivå och även i övrigt är det ett komplett lagbygge.

St. Mirren visar strålande form med tre segrar på de fyra senaste omgångarna och jagar en topp 6-placering som innebär vidare spel i Mästargruppen. Dessutom vet de hur det känns att besegra Rangers. När lagen möttes i Ligacupen på just denna arena för två veckor sedan vann St. Mirren med 3-2 efter att irländaren Jamie McGrath dunkat dit två bollar. Han är en spelare Rangers måste se upp med.

Segern i Ligacupen var dock undantaget som bekräftade regeln. När det kommer till ligamatcher har St. Mirren sex raka förluster mot Rangers och har faktiskt inte ens mäktat med ett mål framåt på de tillställningarna. Det kommer bli spel mot ett mål i Paisley och jag tror Gerrards grabbar vinner med minst två mål. -1,5 spelas till 1,80!

Spel: Rangers -1,5 @ 1,80

Tävling: The Premiership

Plats: The Simple Digital Arena

Tid: 16.00

Monza - Salernitana: Monza -0,5 @ 1,71

Salernitana håller fast vid förstaplatsen i Serie B efter bortasegern mot Venezia. André Anderson satte dit båda målen då men det ska sägas att det var en ruggigt oförtjänt vinst. Venezia spelade ut Salernitana fullständigt och hade bland annat 23-5 i avslut och 8-2 i hörnor. Gästerna kommer inte kunna göra en liknande insats igen och förvänta sig få några poäng hem till Salerno.

Monza storsatsar mot Serie A och har hämtat in spelare som Mario Balotelli, Kevin-Prince Boateng och Christian Gytkjaer. Dansken kom faktiskt till klubben när de låg i Serie C och hade betydligt större klubbar efter sig vid den tidpunkten. Anledningen till att Monza lyckats attrahera spelare av den kalibern är att Berlusconi har pumpat in pengar i klubben. Det har fungerat, fyra segrar på de fem senaste omgångarna gör att Monza bara är fem pinnar bakom Salernitana.

Spelare för spelare är det inget snack om att Monza har mer kvalité än Salernitana och med tanke på hur utspelade gästerna var mot Venezia är det svårt att se något annat än en klar hemmaseger här. Monza -0,5 spelas med goda förhoppningar.

Spel: Monza -0,5 @ 1,71

Tävling: Serie B

Plats: Brianteo

Tid: 16.00

Elche - Real Madrid: Real Madrid -1,5 @ 1,82

Zinedine Zidane var rejält ifrågasatt när Real Madrid gick dåligt i Champions League och sladdade i La Liga. Nu har Marängerna plockat fem raka ligasegrar och tagit sig vidare i Mästarturneringen vilket gjort att kritikerna tystnat. Rodrygo är skadad men i övrigt har Real hela truppen tillgänglig här. Då kommer vi få se en ruggigt vass bortaelva som tar tag i matchen direkt.

Elche har varit en spännande nykomling att följa. De har bara förlorat fyra ligamatcher under hösten men nu har värdarna faktiskt åtta raka utan seger. Boyé, Koné och Carrillo är hyfsade lirare men annars är det ett lag utan stora stjärnor som jobbar hårt för varandra. Det har verkligen fungerat hittills men jag tror det blir svårt att stå emot ett formstarkt Real Madrid.

Storlaget från huvudstaden kommer sätta högsta fart direkt och med Hazard och Benzema i offensiven lär målen trilla in. Real har vunnit fyra raka matcher med två mål och det blir minst lika bra igen. -1,5 finns till 1,82 och det hugger jag genast.

Spel: Real Madrid -1,5 @ 1,82

Tävling: La Liga

Plats: Estadio Manuel Martínez Valero

Tid: 21.30

TV: Cmore Fotboll och Cmore

Trippeln

St. Mirren - Rangers: Rangers -1,5 @ 1,80

Monza - Salernitana: Monza -0,5 @ 1,71

Elche - Real Madrid: Real Madrid -1,5 @ 1,82

Totalt odds: 5,60

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.

