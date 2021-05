"Real Madrid kan inte stå emot Chelseas kvicka anfallsspel"

Äntligen gick det vägen. Måndagens trippel hittade in till runt åtta gånger pengarna. Nu är det bara att rida vidare på framgångsvågen och under onsdagen tittar jag till två förmodat målsnåla drabbningar i Portugal. Dessutom ska det såklart spelas retur mellan Chelsea och Real Madrid i Champions League. En match där jag tror att britterna är starkast. Häng med!

Spelstopp: 19.59

Braga - Pacos de Ferreira: Under 2,5 mål @ 1,77

Braga ser ut att i vanlig ordning få nöja sig med en fjärdeplats i Primeira Liga. De ligger åtta poäng efter trean Benfica med fyra omgångar kvar att spela och det tar Ärkebiskoparna såklart inte igen. Målskyttet har varit ett problem mot slutet då värdarna har blivit nollade i tre av sina fyra senaste fajter. Nu är dessutom mittfältaren Al Musrati avstängd.

Pacos de Ferreira ligger placeringen under Braga, men med sju poäng upp lär det knappast bli kamp om fjärdeplatsen även om de skulle vinna här. Istället ligger fokus på att hålla Guimaraes bakom sig. Även Ferreira har dock haft trubbel med målskyttet, endast två av de sex senaste omgångarna har slutat med att gästerna hittat nätet.

Den portugisiska ligan är en ganska tajt sådan och senast lagen möttes vann Pacos med 2-0. Båda lagen har gått under 2,5 mål i fyra av de fem senaste omgångarna och när max två mål i matchen finns till 1,77 är det lockande. Det blir första valet på trippeln.

Spel: Under 2,5 mål @ 1,77

Tävling: Primeira Liga

Plats: Estádio Municipal de Braga

Tid: 20.00

Chelsea - Real Madrid: Hemmaseger @ 2,15

Real Madrid hade enorma problem med Chelseas kvicka anfallsspel i Madrid. I den första halvleken borde engelsmännen nätat fler gånger än Pulisic vackra fullträff. Real lyckades dock gneta sig till ett 1-1-resultat och därmed lever mötet inför returen. Ramos ser ut att vara tillbaka nu, men Varane skadade sig i helgens ligamatch mot Osasuna och är ett osäkert kort. Fransmannen hade behövts här.

Chelsea ser oerhört spännande ut offensivt med lirare som Werner, Pulisic och inte minst Mason Mount. Den unge engelsmannen har tagit stora kliv under det senaste året och spelar nu på den absolut högsta nivån. Havertz visade också med sina två mål under helgen att han vill ha mer speltid och skulle det ändå inte gå vägen kan Tuchel alltid slänga in Abraham eller Giroud. Vilken bredd.

I dagsläget känns faktiskt Chelsea betydligt stabilare än Real Madrid och faktum är att The Blues bara har förlorat en hemmamatch sedan början av januari. Med tanke på hur den förra matchen såg ut är 2,15 bra betalt på den raka ettan. Den plockar vi!

Spel: Hemmaseger @ 2,15

Tävling: Champions League

Plats: Stamford Bridge

Tid: 21.00

Rio Ave - Sporting Lissabon: Under 2,5 mål @ 1,63

Sporting Lissabon har ännu inte förlorat i Primeira Liga och är därmed på god väg mot sin första ligatitel på 19 år! Det kan de grönvita tacka sitt urstarka försvarsspel för. Sporting har nämligen bara släppt in 15 mål på 30 ligamatcher. Coates, Feddal och de andra har varit strålande i försvaret. Nu är dessutom den spanska burväktaren Adán tillbaka från sin avstängning.

Rio Ave har å sin sida haft enorma problem med målskyttet hela säsongen. 23 gjorda mål är faktiskt näst sämst av samtliga lag och därför är Rio indraget i bottenstriden. Bakåt har det sett betydligt bättre ut, 33 insläppta totalt är en bra siffra. Det är med andra ord sällan det blir målkalas när värdarna ställer upp till match. Tio av deras elva senaste fajter har gått under 2,5 mål.

För Sporting har 14 av deras 17 senaste gått under mållinan. Allt tyder på en tät tillställning igen där båda lagen ändå kommer vara hyfsat nöjda med en pinne. Ska vi säga 0-0 eller 1-1? Underspelet klickas i vilket fall som helst.

Spel: Under 2,5 mål @ 1,63

Tävling: Primeira Liga

Plats: Estádio do Rio Ave

Tid: 22.15

