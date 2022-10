Real Madrid visar styrka

Spelstopp: 14.59 Sassuolo - Salernitana: Över 2,5 mål @ 1,68 Salernitana har varit en frisk fläkt under hösten och nätat tio gånger på sju omgångar. Bland annat märks 2-2 mot Juventus och häftiga 4-0 mot Sampdoria. Piatek, Dia och Candreva ser till att gänget från Salerno alltid är farliga framåt. Däremot ser det inte speciellt stabilt ut bakåt. Något som gör att de brukar bli underhållande när Salernitana spelar fotboll. Sassuolo är kända för att stå för en offensiv, fartfylld fotboll, även om det inte riktigt har blivit så under hösten. Skador har ställt till det och de grönsvarta har endast målat fem gånger på sju matcher. Pinamonti och Thorstvedt ska dock kunna lösa upp de offensiva knutarna även fast Berardi är skadad och tveksam till spel. Vi bör få se ett framåtlutat hemmalag. När lagen möttes i mars månad slutade det 2-2 och jag ser framför mig att vi får bevittna något liknande igen. Överspelet står i 1,68 och det är helt klart bra nog för att ta med till trippeln. Spel: Över 2,5 mål @ 1,68

Tävling: Serie A

Plats: Mapei Stadium

Tid: 15.00

TV: Cmore Live 3 och Cmore Schalke 04 - Augsburg: Hemmaseger @ 2,03 En av Europas hetaste målvakter just nu är polack, men det är vare sig Fabianski eller Szczesny. Gikiewicz heter istället keepern som har sett till att Augsburg vunnit två raka fajter med 1-0, senast mot Bayern München. Samtidigt har Augsburg släppt till totalt 3,60 i xG i dessa matcher och de kan inte fortsätta lita på att Gikiewicz står på huvudet. Skadeläget är dock inte det allra bästa. Schalke 04 är nykomlingar i Bundesliga och kommer närmast från torsk i derbyt mot Borussia Dortmund. Då var Schalke helt utspelade, men det är en klart mer överkomlig uppgift som väntar nu. Senaste hemmamatchen slutade med en 3-1-seger över Bochum och i Simon Terodde och Jordan Larsson finns det spets hos de blåklädda. Bakåt står veteranen Maya Yoshida stark. Schalke 04 har ett enormt stöd i Gelsenkirchen och det kan mycket väl fälla avgörandet här. Augsburg lär bli tillbakatryckta och denna gång får Gikiewicz ge vika. Schalke vinner matchen och 2,03 är ett bra odds på den saken. Spel: Hemmaseger @ 2,03

Tävling: Bundesliga

Plats: Veltins Arena

Tid: 17.30 Real Madrid - Osasuna: Real Madrid (-1) @ 1,86 Real Madrid vann som bekant både ligan och Champions League i fjol och de har inte slagit av på takten denna höst. Sex omgångar har gett sex segrar och närmast kommer de från en derbyvinst mot Atlético. Modric har skadat sig, men Tchouaméni, Kroos och Camavinga är ingen dålig mittfältstrio. Benzema är samtidigt på väg tillbaka, men även utan fransmannen har Ancelotti ett starkt anfall till förfogande. Osasuna hänger med i toppen av tabellen efter en jättefin start där fyra segrar har plockats på sex matcher. Nu får de dock klara sig utan Ávila som är avstängd och det är ett hårt slag. Osasuna är dessutom av tradition klart bäst hemma i Pamplona och i den stora huvudstaden är det större lag än Osasuna som blivit skakiga. På sina tre senaste bortamöten mot Real har Osasuna inte lyckats göra ett enda mål. Real Madrid ser kompletta ut och jag tror att de bryter ner gästerna relativt snabbt. Detta vinner Marängerna med minst två bollars marginal och 1,86 är ett bra odds på den saken. Spel: Real Madrid (-1) @ 1,86

Tävling: La Liga

Plats: Estadio Santiago Bernabéu

Tid: 21.00

TV: Sportkanalen och Cmore Trippeln Sassuolo - Salernitana: Över 2,5 mål @ 1,68

Schalke 04 - Augsburg: Hemmaseger @ 2,03

Real Madrid - Osasuna: Real Madrid (-1) @ 1,86 Totalt odds: 6,34 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.