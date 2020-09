"Real Sociedads positiva trend fortsätter"

Ja precis som rubriken indikerar tror jag på många mål i Champions League-kvalet under tisdagen. Både Gent och Molde behöver satsa framåt. Dessutom fortsätter Valencias kräftgång i vackra San Sebastián. Trippeln är serverad, varsågoda!

Spelstopp: 18.59

Real Sociedad - Valencia: Hemmaseger @ 1,63

Valencia hade en hemsk sommar när de största stjärnorna flydde det sjunkande skeppet, flertalet till stora rivalen Villarreal. Trots det har Los Che plockat fyra poäng på de tre inledande omgångarna. Det ska dock sägas att 1-1 senast hemma mot Huesca var väldigt smickrande siffror för de vitsvarta. Att bli nästintill utspelade hemma mot en nykomling är inte värdigt en klubb som Valencia.

Real Sociedad mår betydligt bättre och står på fem poäng efter den klara segern mot Elche i helgen. David Silva gjorde då sin första start för klubben och är en spelare som har enormt mycket att ge. Dessutom startade Alexander Isak igen. Överhuvudtaget känns Sociedads lagbygge oerhört intressant, även fast en spelare som Illarramendi fortfarande saknas.

När lagen möttes här i februari var det baskerna som gick segrande ur striden med 3-0. Då Valencia har mittbackarna Gabriel och Mangala på skadelistan är det svårt att se något annat än ännu en hemmaseger. 1,63 på raka ettan är taget.

Spel: Hemmaseger @ 1,63

Tävling: La Liga

Plats: Reale Seguros Stadium

Tid: 19.00

TV: Cmore Fotboll och Cmore





Dynamo Kiev - Gent: Över 2,5 mål @ 1,81

Gent ställdes ut som favoriter i dubbelmötet mot Dynamo Kiev men hade stora problem i första matchen i Belgien. Gents egna ukrainare Yaremchuk blev då skadad och tvingades utgå efter 25 minuter och det slutade med en 1-2-förlust. Den följdes upp med 2-3 mot Leuven i helgens ligamatch. Gent har faktiskt förlorat sex av nio tävlingsmatcher under hösten.

Framförallt är det rena motorvägen bakåt. På dessa nio fajter har belgarna släppt in över 1,5 mål per match i snitt. Dynamo Kiev har en hyperintressant offensiv med 20-årige Supriaga mellan De Pena från Uruguay och Rodrigues från Luxemburg. På mittfältet finns det klass i Tsygankov och Verbic. Känslan är att det kommer bli åka av under tisdagen.

Då Gent ligger under måste de satsa framåt och lirare som Depoitre och Kleindienst vet vart målet är beläget. Samtidigt kommer de öppna sig för omställningar. Jag tror vi får se en del mål här och över 2,5 mål till cirka 1,80 är taget.

Spel: Över 2,5 mål @ 1,81

Tävling: Champions League

Plats: NSC Olimpiyskiy Stadium

Tid: 21.00

Ferencváros - Molde: Över 2,5 mål @ 1,70

Det var ett riktigt målkalas när Molde och Ferencváros ställdes mot varandra på Aker Stadion förra veckan. 3-3 slutade matchen när krutröken hade lagt sig. För Molde var det Eikrem, James och Ellingsen som noterades för målen men även Omoijuanfo och Hestad är offensiva hot. Sammanlagt har norrmännen dunkat in 46 bollar på 19 seriematcher under säsongen och det lär trilla in en och annan boll även i Ungern.

Ferencváros har efter att de slog ut Djurgården även betvingat Celtic och Dinamo Zagreb. Oerhört imponerande insatser. Borta mot Molde hade de kanske inte övertaget rent spelmässigt men kontrade sylvasst. Albanen Uzuni nätade då för andra matchen i rad och även Franck Boli, med förflutet i Stabaek, hittade nätet. Det blev däremot inga mål för norrmannen Tokmac Nguen.

Nguen kommer garanterat vara målhungrig nu när han ställs mot de regerande mästarna från hemlandet. Räkna med att det blir öppna spjäll även i returen och att det smäller i båda burarna. 1,70 på över 2,5 mål är bara att hugga innan det sjunker.

Spel: Över 2,5 mål @ 1,70

Tävling: Champions League

Plats: Groupama Arena

Tid: 21.00

Trippeln

Real Sociedad - Valencia: Hemmaseger @ 1,63

Dynamo Kiev - Gent: Över 2,5 mål @ 1,81

Ferencváros - Molde: Över 2,5 mål @ 1,70

Totalt odds: 5,02

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.