"Regerande mästarna fortsätter att vinna"

Spelstopp: 17.59 Odd - Bodö/Glimt: Bortaseger @ 1,69 De regerande norska mästarna Bodö/Glimt tänker minsann vara med och slåss i toppen även denna säsong. 13 poäng har det blivit på de fem inledande omgångarna och närmast kommer de från en klar 2-0-seger mot Haugesund. 21-årige nyförvärvet Erik Botheim stod för ett av målen och har därmed nätat i samtliga Bodös fem matcher. Oerhört imponerande. Lode gick av i paus med en lårkaka och är ett osäkert kort här. Trots det ska gästerna hållas som klara favoriter. Odds BK föll med 0-1 mot Lilleström och har därmed inte vunnit på de tre omgångar som de hunnit spela i den haltande norska tabellen. Lauridsen och Svendsen är två skickliga spelare, men på det stora hela har värdarna en ganska medioker trupp. Bodö/Glimt vann båda mötena i fjol med totalt 10-1 och ska såklart gälla som favoriter igen. 1,69 på den raka bortasegern är fullt godkänt och är en given del i min trippel. Spel: Bortaseger @ 1,69

Tävling: Eliteserien

Plats: Skagerak Arena

Tid: 18.00 Brann - Strömsgodset: Hemmaseger @ 2,22 Brann är tillsammans med Rosenborg det lag som hunnit spela flest matcher (6) i Eliteserien. Trots det är gänget från Bergen sist med noll inspelade poäng. Precis allt har gått emot Brann, för spelmässigt har det inte sett så illa ut. Mot Rosenborg och Bodö/Glimt föll de sent och mot Stabaek missade Brann straff vid ställningen 0-0. Fortsätter de spela på samma sätt är det dock bara en tidsfråga innan resultaten kommer. Moonga Simba, som anslöt från Västerås i vintras, har fått en hel del speltid och ser spännande ut. Är det han som ska frälsa hemmalaget? Strömsgodset har hunnit spela tre matcher och har fått med sig fyra poäng på dessa kamper. Truppmässigt känns de dock snäppet svagare än Brann och de brukar verkligen inte trivas bra i Bergen. Godset har inte segrat på denna arena sedan 2014 och det är knappast en svit som bryts nu. Ett desperat hemmalag tar tag i matchen från början och tar tre nödvändiga poäng. 2,22 är bra betalt på ettan och är en given del av min trippel. Spel: Hemmaseger @ 2,22

Tävling: Eliteserien

Plats: Brann Stadion

Tid: 18.00

Rio Ave - Arouca: Hemmaseger @ 1,67 Rio Ave föll med 0-3 i första kvalmötet med Arouca och därmed ligger de riktigt pyrt till i kampen om ett nytt kontrakt i Primeira Liga. Värdarna måste verkligen gå för det och jag tror vi får se ett hemmalag som sätter högsta fart från start. Carlos Mané hade svårt att komma loss i första mötet och måste ha en bra match. Samma sak gäller för Gelson. Rio Ave har tagit poäng av både Sporting och Braga under 2021 så visst finns det kvalité i truppen. Arouca avslutade sitt ligaspel med nio raka segrar och fortsatte alltså segertåget när de krossade Rio Ave i hemmamötet. En mycket fin laginsats som ger ett utmärkt utgångsläge. Nu lär knappast Arouca satsa framåt med allt de har utan istället fokusera på att hålla nollan så länge det är möjligt. Skulle det slinka in någon boll i baken kommer gästerna inte heller då börja tokköra. Rio Ave måste vinna medan Arouca är helt okej med en uddamålsförlust eller till och med torsk med två bollar. Då känns ettan klart bäst i denna enskilda tillställning. 1,67 på det är taget. Spel: Hemmaseger @ 1,67

Tävling: Primeira Liga

Plats: Estádio do Rio Ave

Tid: 20.00 Trippeln Odd - Bodö/Glimt: Bortaseger @ 1,69

Brann - Strömsgodset: Hemmaseger @ 2,22

Rio Ave - Arouca: Hemmaseger @ 1,67

Totalt odds: 6,26 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.