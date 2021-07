"Rejäl spets - målrik match väntas"

Spelstopp: 00:14 Santos - Independiente: Hemmaseger @ 2,01 Santos räckte inte riktigt till i gruppspelet av Copa Libertadores där brassarnas tredjeplats i gruppen innebar att de istället får spela slutspel i Copa Sudamericana. Gruppen var med det sagt en tuff sådan och här är jag övertygad om att vi får se en stark prestation från Pelés gamla klubb. Spets finns i lirare som Marinho och Guilherme och det hade också varit spännande att få se en glimt av supertalangen Kaio Jorge. 18-åringen är dessvärre skadad men även utan hans närvaro får gästande Independiente en tuff uppgift framför sig. Hemmaplan är av yppersta vikt i Sydamerika och argentinarna vann faktiskt bara en av tre bortamatcher i gruppspelet. Visserligen torskades inte en enda fight, men den trenden tror jag bryts när det bär av till Estádio Urbano Caldeira. Anfallaren Jonathan Herrera har dragits med problem mot slutet och om den speciella målskytten inte är redo för 90 minuter i Brasilien minskar Independientes chanser markant. Jag gillar den raka ettan till 2,01 gånger pengarna och låter således det spelet bli den första delen av trippelkakan. Spel: Hemmaseger @ 2,01

Tävling: Copa Sudamericana

Plats: Estádio Urbano Caldeira

Tid: 00:15 Haiti - Kanada: Över 2,5 mål @ 1,80 Trots att de låg i spelmässigt underläge matchen igenom förtjänar ändå Haiti beröm för insatsen mot USA. I matchens inledning tog amerikanerna ledningen med 1-0 och de siffrorna stod sig sedan också matchen ut. Således är Haiti mer eller mindre tvingade att gå framåt mot Kanada för att ha chans på avancemang, något som i sin tur bör leda till fina ytor för kanadensarna. Det ska dock sägas att Haiti inte är helt oävna framåt med lirare som Etienne, Nazon och Antoine i de offensiva leden. Kanadas offensiv är med det sagt en mer slagkraftig sådan. Anfallsduon Larin och Hoilett sprang åttor runt Martiniques försvar senast och de båda herrarna fanns också med i poängprotokollet i 4-1-segern. Larin kommer närmast från en magisk säsong med Besiktas där hans 19 fullträffar ryktas ha ådragit sig större europeiska klubbars intresse. Hoilett är sedan tidigare främst känd för sina bravader på de brittiska öarna där han spelat i både Premier League och The Championship. Jag ser en öppen matchbild framför mig och då det brukar innebära målrika tillställningar är det mot ett överspel jag blickar. Över 2,5 mål klickas i till finfina 1,80. Spel: Över 2,5 mål @ 1,80

Tävling: Gold Cup

Plats: Children’s Mercy Park

Tid: 01:30 Martinique - USA: Över 3,5 mål @ 1,98 Martinique fick en tuff inledning på Gold Cup när de torskade mot Kanada med hela 1-4. Det var dock inte särskilt mycket att göra åt resultatet då kanadensarna var det överlägset bästa laget från första till sista minut. Det blir inte heller enklare för Martinique i match nummer två. Värdnationen USA står på andra sidan och efter den något nervösa starten mot Haiti kan amerikanerna släppa på tyglarna här. Då får Martinique ruskigt svårt att hänga med i svängarna. USA har rejäl spets i spelare som Zardes, Acosta och Lletget, men den lirare som jag är allra mest spänd på att få se är Daryl Dike. Det fysiska praktexemplaret var den gångna säsongen utlånad till Barnsley och att påstå något annat än att Dike tog The Championship med storm är att fara med osanning. 21-åringen var på vippen att skjuta The Tykes till Premier League och jag blir inte förvånad om en europeisk toppklubb hostar upp en rejäl slant för Dikes namnteckning under transferfönstret. 1-0 mot Haiti var knappt godkänt från USA men nu lutar mycket åt att gasen trampas i botten. Många mål är att vänta i Kansas och jag kniper över 3,5 nätrassel till 1,98 gånger smeten. Spel: Över 3,5 mål @ 1,98

Tävling: Gold Cup

Plats: Children’s Mercy Park

Tid: 03:30 Trippeln Santos - Independiente: Hemmaseger @ 2,01

Haiti - Kanada: Över 2,5 mål @ 1,80

Martinique - USA: Över 3,5 mål @ 1,98

Totalt odds: 7,16 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.