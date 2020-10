"Rejäl urladdning väntar"

Spelstopp: 18.54 Istanbul Basaksehir - PSG: PSG -1,5 @ 1,60 Ligue 1 vinner PSG utan att förta sig varje år nuförtiden. Det stora målet har istället varit Champions League och där nådde parisarna hela vägen till final under sommaren där Bayern München blev för svåra. Nya tag nu för Tuchels mannar som förlorade mot Manchester United i den första omgången. Om fransmännen ska undvika att åka ut redan i gruppfasen behöver de nog vinna mot gruppens klart lägst rankade lag Basaksehir. Gästerna har fortsatt skadebekymmer i truppen, men Neymar, Mbappé, Di María och intressanta nyförvärvet Moise Kean räcker för att PSG ska hitta målet flera gånger om. Istanbul Basaksehir stod upp bra mot RB leipzig men föll med 0-2 då. Det kommer inte bli enklare nu och ska turkarna ha minsta chans måste spelare som Visca och Crivelli vara helt dominanta. Det skiljer rejält i klass mellan dessa två lag och jag är inne på att PSG står för en riktig urladdning. Det kommer bli en storseger för gästerna och då är 1,60 på PSG -1,5 fullt godkänt. Spel: PSG -1,5 @ 1,60

Tävling: Champions League

Plats: Fatih terim Stadium

Tid: 18.55 Club Brügge - Lazio: Över 2,5 mål @ 1,84 Lazio besegrade Bologna med 2-1 i helgen efter att Immobile stått för ett mål och Luis Alberto varit helt dominant på mittfältet. Det är två spelare som mycket väl kan missa denna matchen. De saknades nämligen på träning i veckan tillsammans med sex andra lagkamrater som alla visat sjukdomssymtom. Milinkovic-Savic ska dock vara tillbaka i spel och med Correa och Caicedo i spetsen bör romarna kunna hitta målet ändå. Defensivt blir de ljusblåa dock försvagade och det är något som Club Brügge ska kunna utnyttja. Belgarna imponerade stort genom att bortabesegra Zenit i Ryssland i den första omgången av Champions League. Offensivt kryllar det av klasspelare i den blåsvarta truppen där bland andra Dennis, Vanaken, Vormer, Lang och Schrijvers tar plats. Jag tror det kommer bli en ganska öppen tillställning i Brygge och att det kommer skapas en hel del målchanser från båda håll. 1,84 för över 2,5 mål är då väldigt bra betalt och den plockar jag genast. Spel: Över 2,5 @ 1,84

Tävling: Champions League

Plats: Jan Breydel Stadion

Tid: 21.00 Manchester United - RB Leipzig: RB Leipzig +0,5 @ 1,69 RB Leipzig tog sig hela vägen till semifinal i Champions League under sommaren efter att ha slagit ut Atlético Madrid i kvarten. Det är således verkligen ett lag som förtjänar respekt. Werner finns som bekant inte kvar längre men i Sörloth och Poulsen finns två tunga pjäser som kan spela längst fram. Dessutom är Olmo och Forsberg två offensiva lirare som visar fin form, samtidigt som viktiga Marcel Sabitzer är tillbaka från skada. Det blir något att bita i för Manchester United. De rödklädda har spelat upp sig sedan senaste landslagsuppehållet och har såklart hög klass i sina bästa stunder där Bruno Fernandes och Paul Pogba är ett mittfältspar som inte går av för hackor. Defensivt finns det dock fortfarande en del frågetecken. Maguire är misstagsbenägen och frågan är om det inte är dags att börja spela in Tuanzebe snart. Han var riktigt bra i 2-1-segern mot PSG. Detta är för mig ett helt öppet möte på förhand och jag har svårt att köpa favoritskapet United får. RB Leipzig +0,5, som är samma sak som X2, finns till 1,69 och det är taget alla dagar i veckan. Spel: RB Leipzig +0,5 @ 1,69

Tävling: Champions League

Plats: Old Trafford

Tid: 21.00 Trippeln Istanbul Basaksehir - PSG: PSG -1,5 @ 1,60

Club Brügge - Lazio: Över 2,5 mål @ 1,84

Manchester United - RB Leipzig: RB Leipzig +0,5 @ 1,69

Totalt odds: 4,98 Klicka här för att rygga mitt trippelförslag: RYGGA TRIPPELN HÄR Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.