"Rejält revanschsugen - Liverpool vinner Premier League"

Manchester City har såklart ett kanonlag, det är inget snack om saken. Kevin de Bruyne har få övermän i världen på sin position och under sommarens EM visade engelska stjärnor som Walker, Stones och Sterling verkligen framfötterna. Dessutom har Jack Grealish värvats in för enorma pengar. Det enda som saknas är en striker och frågan är om City löser Harry Kane innan fönstret stänger. Kommer superanfallaren in från Spurs blir City väldigt svårslagna, men 1,60 på att de ska vinna ligan lockar inte speciellt mycket. Fokus lär trots allt främst ligga på att äntligen plocka hem Champions League.

Chelsea har gått upp som andrahandsfavoriter hos Svenska Spel och den blå Londonklubben ser väldigt bra ut. Efter att Thomas Tuchel kom till klubben gick Chelsea hela vägen och vann Champions League i fjol och truppen är väldigt bred. Giroud har försvunnit till Milan, men det verkar som att Lukaku kommer in och det är en rejäl uppgradering. Werner brände mängder av lägen i fjol och med Lukaku på topp får Chelsea ännu en dimension i sitt spel. Hakim Ziyech och Kai Havertz är två andra offensiva spelare som har skyhög potential och som säkerligen kommer visa mer än de gjorde under sin första säsong på Stamford Bridge. Samtidigt ställer jag mig tveksam till om försvaret håller. Rüdiger, Zouma och de andra kan stå emot vilket anfall som helst när de har dagen, men jag tror inte det räcker över en hel, lång ligasäsong. Topp fyra blir det, men ingen ligatitel.

Manchester United rustar ordentligt och har plockat in Jadon Sancho och Raphaël Varane. Två nyförvärv som visar att den röda delen av Manchester är tillbaka på allvar, även om det inte var så illa i den senaste upplagan av Premier League heller. United slutade trots allt tvåa i Premier League i fjol trots att spelet stundtals hackade. Det stora problemet för Solskjaer då var att hans mittbackspar, Maguire och Lindelöf, saknade speed vilket gjorde att försvaret sjönk ner för djupt. Med Varane får han mer snabbhet och det kommer vara viktigt för United. Jag tror vi kommer få se ett ruggigt bra Manchester United denna säsong, men till titel räcker det inte.

Detta är de enda tre lag jag kan se som ska kunna hota min vinnare som ni kan läsa mer om här nedanför. Tottenham ser ut att tappa Harry Kane och även om han skulle ersättas av Lautaro Martínez är det en nedgradering. Leicester är alltid bra nuförtiden, men har inte truppen för att utmana de stora jättarna över en hel säsong. Arsenal är samtidigt en klubb i fritt fall och kommer inte ha något med topp 4 att göra, än mindre ligatiteln.

Liverpool @ 6,50

Liverpool hade en misslyckad fjolårssäsong där det blev en tredjeplats i ligan. Mittbackskrisen var en följetong då. Varenda central försvarare som fanns i klubben verkade åka på knäskador. Nu är Virgil van Dijk tillbaka och hans betydelse för detta lag går inte att överdriva. Nederländaren är den stora ledaren och så länge inte knäskadan hämmar honom är det seriens bästa mittback.

För att inte hamna i samma sits som i fjol har Liverpool värvat in Ibrahima Konaté från RB Leipzig och det är en mittback med hög potential. Dessutom finns Matip och Gomez i klubben sedan tidigare. Det ska räcka. På ytterbackspositionerna finns det vissa frågetecken. Robertson skadade sig under försäsongen och kommer inte finnas med de första omgångarna och på andra kanten måste Alexander-Arnold vara bättre än i fjol då han inte alls fick till det. Samtidigt är en lirare som Konstantinos Tsimikas redo att ta mer ansvar.

Framåt vet hela världen vad Liverpool har att komma med. Mo Salah har inneburit målgaranti under de säsonger han spelat i Premier League och kommer säkerligen vara uppe på runt 20 fullträffar även i år. Sadio Mané hade en sämre säsong i fjol och noterades bara för elva ligamål, men det är en spelare som har mycket mer att ge. Roberto Firmino är samtidigt den perfekta länken som öppnar ytor för sina medspelare. Dessutom har Diogo Jota varit strålande i den röda tröjan sedan han hämtades in från Wolverhampton. Bakom dessa spelare finns Minamino, Oxlade-Chamberlain, Origi och Shaqiri som alla kan förändra en matchbild.

Jürgen Klopp kommer vara rejält revanschsugen efter fjolårets sämre resultat och kan bara nyckelspelare som Alisson och Van Dijk hålla sig skadefria tror jag vi kommer få se ett riktigt bra Liverpool. De kommer spela lika intensivt som alltid under Klopp och det har motståndarlagen svårt att hantera. I skrivande stund är Liverpool tredjefavoriter till 6,50 gånger pengarna och det tycker jag är klart spelvärt.