"Retroaktiv utdelning - Liverpool bjuder på målkalas"

Bara två dagar efter Premier Leagues 21:a omgång är det dags igen! Lördagen spenderas till två tredjedelar i London där Brentford - Liverpool och Arsenal - Aston Villa är trippelns två största höjdpunkter. Leicester - Fulham letar sig också in i värmen. Är du redo för äventyret?

Spelstopp: 15.59

Brentford - Liverpool: Över 3,5 mål @ 1,98

Precis som förväntat blev Brentford mot Manchester City en ösig historia. Thomas Frank har mer eller mindre frångått sin princip att försvara i eget straffområde mot de bästa lagen och jag tror inte att Brentford kommer att backa för Liverpool när det blåses igång till spel denna lördag. The Bees kommer såklart att vara mer defensivt inriktade än mot lagen längre ned i tabellen, men här får Liverpool se upp.

Mbeumo och Wissa kan såra vilket lag som helst när det vankas omställningar. Jag blir inte förvånad om duon hittar nätet, men Liverpool har samtidigt retroaktiv utdelning att hämta efter 1-1 mot Nottingham. Arne Slots gäng var det klart bättre laget i toppmötet och vilken annan dag som helst hade The Reds rest hem från Nottinghamshire med tre blytunga poäng i bagaget.

Gästerna jagar revansch och jag tycker att detta har förutsättningar att bli en öppen och målrik historia. Över 3,5 mål hämtas till 1,98. Ett spelbart odds.

Spel: Över 3,5 mål @ 1,98

Tävling: Premier League

Plats: Gtech Community Stadium

Tid: 16.00

Leicester - Fulham: Båda lagen gör mål @ 1,60

Leicester drog den kortaste stickan i onsdagens möte med Crystal Palace. Sett till den första halvleken var det ett smärre under att Ruud van Nistelrooys adepter inte ledde matchen. Som ett brev på posten kom också baksmällan när Palace hittade in med både 1- och 2-0. Jag tror att The Foxes får ruskigt svårt att hänga kvar i Premier League, men utan chans står de blåklädda inte mot Fulham.

Leicester är tillräckligt skickliga för att kunna göra mål och agerar Fulham lika passivt i sitt försvar som mot West Ham (2-3) kan detta bli en obehaglig uppgift. Med det sagt var Marco Silvas mannar det bättre laget i derbyt och mot ett Leicester som släpper till mängder av målchanser bör gästerna kunna hitta rätt. Jiménez, Iwobi och Smith Rowe är bara några av spetsspelarna som sticker ut.

Jag lutar åt en böljande akt och gillar 1,60 på att båda lagen hittar nätet på King Power Stadium. Ett spel som fungerar perfekt som virke på trippeln.

Spel: Båda lagen gör mål @ 1,60

Tävling: Premier League

Plats: King Power Stadium

Tid: 16.00

Arsenal - Aston Villa: Under 2,5 mål @ 2,10

Arsenal rivstartade The North London Derby mot Tottenham. Mikel Artetas gäng satte klorna i Spurs som knappt hittade upp på offensiv planhalva under de första 20 minuterna. Därefter åt sig Tottenham in i matchen och kunde ta ledningen genom Son, men innan domaren blåste för halvtid hade Arsenal kommit både ikapp och förbi till 2-1. En ledning som de rödvita tog hela vägen i hamn.

Rent prestationsmässigt har Arsenal sett riktigt bra ut mot Newcastle, Manchester United och Tottenham, men det är också insatser som har tagit kraft. Bara ett par dagar efter rivalmötet väntar Aston Villa i Premier League, ett lag som Arsenal haft svårt för i modern nutid. Unai Emery slog Arteta på fingrarna två gånger i fjol och i höstens vändande möte hade Arsenal tur som fick med sig samtliga poäng.

Villa har dock också matchats tufft mot slutet och jag tror inte att detta blir så målrikt som oddsmarknaden gör. Under 2,5 mål gillas till över dubbel deg.

Spel: Under 2,5 mål @ 2,10

Tävling: Premier League

Plats: Emirates Stadium

Tid: 18.30

Trippeln

Brentford - Liverpool: Över 3,5 mål @ 1,98

Leicester - Fulham: Båda lagen gör mål @ 1,60

Arsenal - Aston Villa: Under 2,5 mål @ 2,10

Totalt odds: 6,65

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.