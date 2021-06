"Revanschlystet Spanien slår till"

Spelstopp: 17:59 Portugal - Tyskland: Asian Över/Under Fulltid: Under 2,5 mål @ 1,83 Portugal inledde som väntat med att betvinga Ungern (3-0) i Budapest och även om de tre poängen satt långt inne var de fullt rättvisa. Portugiserna var det genomgående bättre laget och stor matchhjälte blev Rafa Silva som trots att han agerade inhoppare hade en del i samtliga tre mål. Att Cristiano Ronaldo fick göra två baljor - därmed är han i ensam majestät i EM:s historiska skytteliga - är också en viktig faktor för Portugal. Med den viktorian i hamn behöver Fernando Santos adepter inte gå berserk i offensiv riktning när de drabbar samman med Tyskland i München. En poäng är fullt tillräckligt och jag tror också att opponenterna är nöjda med samma utfall. Tyskland inledde i sin tur med att torska mot Frankrike och det bör innebära att Jogi Löw främst prioriterar defensiven denna afton. Vid händelse av en poäng mot Portugal ska Die Mannschaft bara städa av Ungern i den sista gruppspelsmatchen, men vid förlust blir det en betydligt knivigare situation. Jag varnade för tyskarnas darriga försvar mot Frankrike och visst fanns det gott om luckor för Les Bleus att utnyttja i den kampen. Med tanke på vilket motstånd som står på andra sidan här måste och åter måste Löw se till att defensiven sitter där den ska. Värdarnas offensiv ska inte underskattas, men det tåls att upprepas att det först och främst är att undvika förlust som gäller denna lördag. Jag blickar mot asian-linan (ett par punkter högre än den vanliga mål-linan) och faller för att det blir under 2,5 mål i matchen. 1,83 på det spelet är ett odds som duger alla dagar i veckan. För den som vill ha ännu mer spänning aftonen till ära är krysset till runt 3,30 inte dumt. Spel: Asian Över/Under Fulltid: Under 2,5 mål @ 1,83

Tävling: EM

Plats: Allianz Arena

Tid: 18:00

TV: TV4, C MORE Live 4, C MORE Stream Spanien - Polen: Asian handicap Fulltid: Spanien -1,25 @ 1,84 Har vi konstaterat att Sverige gjorde helt rätt som parkerade bussen och drog åt hängslen och livrem mot Spanien? Bra, då går vi vidare. Spanjorerna har nu samlat kraft och funderat igenom vad som fattades för tre poäng mot Blågult och jag är övertygad om att vi får se ett ännu mer offensivt La Roja när Polen står på andra sidan i Sevilla. Gerard Moreno ryktas gå in som spjutspets istället för Álvaro Morata och jag håller den förstnämnda som en ganska klart vassare avslutare. Kan Pedri, Alba, Torres och Olmo fortsätta att vaska fram målchanser har jag ruggigt svårt att se Polen hålla fortet över 90 minuter. Paulo Sousas försvar övertygade inte mot Slovakien och förbundskaptenen lär gräma sig över att Krychowiak är avstängd i denna match. Den defensiva mittfältarens kvaliteter och rutin matchas inte av någon annan spelare i truppen på hans position och avbräcket är ett blytungt sådant för gästerna. Den cynism och oerhörda lojalitet till att lägga rätt i positionerna som Sverige visade upp mot Spanien tror jag inte att Polen varken behärskar eller upprepar. Således är det mot vänstersidan jag blickar när det kommer till spel. Återigen är det en asiatisk variant jag fastnar för när Spanien -1,25 liras till 1,84 gånger tapasen. Det innebär halva insatsen tillbaka om det stannar vid spansk uddamålsseger och full vinst om Spanien vinner med två eller fler mål. Mumma! Spel: Asian handicap Fulltid: Spanien -1,25 @ 1,84

Tävling: EM

Plats: Estadio de la Cartuja

Tid: 21:00

TV: TV4, C MORE Stream Spelen Portugal - Tyskland: Asian Över/Under Fulltid: Under 2,5 mål @ 1,83

Spanien - Polen: Asian handicap Fulltid: Spanien -1,25 @ 1,84

Totalt odds: 3,36 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.