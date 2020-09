"Rivalmöte - Sancho och Co. kniper seger"

Spelstopp: 17.29

Jönköpings Södra - Öster: Hemmaseger @ 2,11

Det är en extremt spännande fajt som väntar på Stadsparksvallen under lördagen. Med tolv omgångar kvar att spela skiljer det bara två poäng mellan dessa två lag (till Södras fördel) som båda slåss om en plats bland de tre främsta. Öster har fem segrar på sina sex senaste och har otrolig spets i Petrovic, Keene och Mortensen. Bortaspelet har dock inte varit det bästa, endast en tredjedel av fajterna på resande tass har slutat med tre poäng.

Då är det tufft att komma till seriens näst bästa hemmalag. J-Södra har 7-2-1 på sina tio hemmamatcher och senast mot ÖIS vann de grönklädda klart med 2-0. Då såg värdarna riktigt bra ut och allra bäst var Kozica som noterades för båda målen. Han är självskriven här även om det är mer oklart om det blir Omondi eller Hamidovic som tar platsen bredvid.

Kwakwa byttes in sent och blev utvisad omgående efter tumult. Han är avstängd nu, men det är inget större avbräck för hemmalaget som har bra täckning i offensivt led. J-Södra vann båda mötena i fjol och vann även på Visma Arena under sommaren. Ettan är trolig och 2,11 är bra betalt.

Spel: Hemmaseger @ 2,11

Tävling: Superettan

Plats: Stadsparksvallen

Tid: 17.30

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach: Hemmaseger @ 1,61

Två topplag från förra säsongens Bundesliga möts redan i premiären på Signal Iduna Park. Borussia Dortmund blev tvåa bakom Bayern München och har lyckats behålla hela truppen förutom Hakimi vars lån gick ut. Dessutom har laget kryddats med Jude Bellingham som kommer från Birmingham. De gulsvarta hoppas att den unga engelsmannen kan göra samma resa som Jadon Sancho.

Både Sancho och Bellingham nätade i 5-0-vinsten över Duisburg i cupen i veckan. Dessutom fick Reus göra comeback efter sin skadefrånvaro och Meunier debutera efter övergången från PSG. Vilket lag Dortmund har! Mönchengladbach har glädjande nog lyckats behålla Thuram och Plea som gjorde sådan succé i fjol. Tyska lirare som Hofmann, Herrmann och Neuhaus är också kvar vilket är viktigt för Wendts gäng.

Två skickliga lag som garanterat lär vara med och kämpa om platserna bakom Bayern München när serien summeras i höst. I inbördes möten är det dock ruggig fördel Dortmund. Värdarna har faktiskt vunnit de elva senaste gångerna lagen ställts mot varandra. Med det i åtanke lockar 1,61 på ettan i detta rivalmöte. Det får bli virke i dagens trippel!

Spel: Hemmaseger @ 1,61

Tävling: Bundesliga

Plats: Signal Iduna Park

Tid: 18.30

PSV Eindhoven - FC Emmen: PSV Eindhoven över 2,5 @ 1,69

Det är två målglada gäng som ska ställas mot varandra på Philips Stadion under lördagen. FC Emmen hade svårt att hålla tätt i sin premiär hemma mot Venlo. 3-5 i baken var inget vidare styrkebesked för gästerna där Simon Tibbling är ny för säsongen. Det lär inte bli enklare nu när det förmodade topplaget PSV Eindhoven väntar.

Värdarna har i vanlig ordning en flödande offensiv. Brassen Donyell Malen drogs med en skada i fjol men gjorde ändå elva mål på 14 ligamatcher. Sam Lammers är en annan spelare som var skadedrabbad förra säsongen men som nu är redo för spel igen. Förutom dessa är Cody Gakpo och Chukwunonso Madueke oerhört intressanta pjäser som kommer bidra med väldigt mycket offensivt.

PSV inledde sin säsong med 3-1 borta mot Groningen och mot Emmens porösa försvar ska de rödvita kunna göra minst lika många mål. Att PSV ska göra minst tre mål i matchen står i 1,69 vilket är klart godkänt.

Spel: PSV över 2,5 mål @ 1,69

Tävling: Eredivisie

Plats: Philips Stadion

Tid: 20.00

