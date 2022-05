"Rivalmöte - AIK tar fjärde raka segern"

Spelstopp: 14:59 AIK - IFK Göteborg: Hemmaseger @ 1,75 IFK Göteborg fick en fin start på Allsvenskan och började snacka om att tillhöra toppen. De senaste veckorna har dock allt gått fel och i måndags blev det stryk hemma mot Kalmar FF med 1-2. En förlust som Stahre får ta på sig då han vägrade att byta ut uppenbart trötta spelare. Lirare som Thern och Sana har varit rent ut sagt bedrövliga och så länge som Stahre envisas att hålla den duon på plan kommer förlusterna fortsätta att komma. AIK har fått upp farten efter en tveksam start och står noterade för tre raka segrar. I 2-0-segern över GIF Sundsvall satte Jordan Larsson dit sitt första allsvenska mål för klubben och av bara farten passade han fram till Nabil Bahouis 2-0-mål. En duo som Blåvitts tröga backlinje får svårt att hänga med. På mittfältet styrde Seb Larsson och Bilal Hussein och den duon kommer diktera villkoren även här. AIK har vunnit de fem senaste hemmamatcherna mot IFK Göteborg och då lagens formkurvor pekar åt helt olika håll kommer den trenden troligen sitta i. Den raka hemmasegern finns att fynda till 1,75 och den hugger jag direkt. Spel: Hemmaseger @ 1,75

Tävling: Allsvenskan

Plats: Friends Arena

Tid: 15.00 Freiburg - Union Berlin: Över 2,5 mål @ 1,75 Lite i skymundan ska det under lördagen spelas en otroligt viktig match i Bundesliga mellan Freiburg och Union Berlin, två lag som i allra högsta grad är inblandade i kampen om Champions League-platserna. Union Berlin har plockat 13 poäng på sina fem senaste matcher, men förra omgångens 1-1 mot bottenlaget Greuther Fürth var en rejäl missräkning. En riktig dålig insats från Union där Sven Michel hoppade in och löste en poäng. Innan dess vände Michel mötet mot RB Leipzig på egen hand och visst förtjänar han en startplats nu. Freiburg visar också fin form med tio poäng på de fyra senaste omgångarna. Förra veckan spelade de en otroligt underhållande match mot Hoffenheim som slutade med en 4-3-seger för Freiburg. Höler, Sallai och Grifo såg urstarka ut på topp i den matchen medan försvaret, med stjärnskottet Schlotterbeck från start, hade det betydligt tuffare. Hemmaplan nu och där är Freiburg minst sagt målglada. På sitt egna gräs har Freiburg målskillnaden 31-21 efter 16 matcher vilket ger ett snitt en bra bit över tre mål per match. Union Berlin snittar samtidigt nästan exakt tre mål per match på resande tass och då Freiburg har sex raka överspel i ryggen känns över 2,5 mål som ett givet inslag på trippeln. 1,75 är ett jättebra odds på den saken. Spel: Över 2,5 mål @ 1,75

Tävling: Bundesliga

Plats: Europa-Park Stadion

Tid: 15.30 Real Betis - Barcelona: Bortaseger @ 2,23 Barcelona fick en anstormning mot sig i slutet av matchen mot Mallorca, men kunde hålla undan och vinna med 2-1. Nu är Champions League-platsen nära och en seger här skulle faktiskt säkra topp 4. Visst dras Xavi i vanlig ordning med en del skador, men de kan ändå ställa upp med en högklassig elva där spelare som Depay, Busquets, Alba och Aubameyang tar plats. Inga dussinlirare direkt. Real Betis har tappat formen i helt fel läge av säsongen (även om de nyligen tiog hem Copa del Rey) och står på tre raka ligamatcher utan vare sig seger eller mål framåt. Senast mot svaga Getafe hade de grönvita knappt en målchans på hela matchen och något måste göras om Pellegrinis mannar ska få spela i Champions League kommande säsong. Detta är dock ett motstånd som brukar passa ganska illa. Barcelona har vunnit fem av de sex senaste inbördes mötena mellan lagen och är betydligt bättre sett spelare för spelare. Detta vinner katalanerna och 2,23 på tvåan är taget alla dagar i veckan. Spel: Bortaseger @ 2,23

Tävling: La Liga

Plats: Estadio Benito Villamarín

Tid: 21.00

TV: Cmore Trippeln AIK - IFK Göteborg: Hemmaseger @ 1,75

Freiburg - Union Berlin: Över 2,5 mål @ 1,75

Real Betis - Barcelona: Bortaseger @ 2,23 Totalt odds: 6,82 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats. Missa inte helgens Stryktipsanalys här