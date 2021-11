"Seger - Kalmar jagar topp fem"

Spelstopp: 18.59 Örebro - Kalmar FF: Bortaseger @ 1,54 Örebro har inte fått någon som helst effekt av tränarbytet då Marcus Lantz kom in på bänken. En poäng på de sju senaste matcherna är inget annat än uselt och att det blir degradering är inte mycket att snacka om. ÖSK är tveklöst ett av seriens två sämsta lag. Nu saknas Walker och Mårtensson på grund av avstängningar och då den duon startade på det centrala mittfältet i 2-3-torsken mot Hammarby är det tunga avbräck. Kalmar FF har fem poäng upp till femman Hammarby med en match mindre spelad och det är säkerligen den positionen de rödklädda siktar på. 4-1 mot Häcken och 1-0 mot IFK Norrköping i de två senaste omgångarna visar på att detta är ett lag med hög kapacitet. Bröderna Ring är kreativa krafter medan Fröling och Berg ska stå för målen. Räkna med att KFF hittar nätet ett par gånger om under måndagen. Kalmar kommer i vanlig ordning ha mycket boll och konstgräs stör inte KFF speciellt mycket. De har bara förlorat en match på det underlaget under säsongen och det var en knapp torsk mot guldjagande Djurgården. Mot ett uselt ÖSK tar Rydströms mannar en viktoria. 1,54 duger gott på den raka ettan. Spel: Bortaseger @ 1,54

Tävling: Allsvenskan

Plats: Behrn Arena

Tid: 19.00 Östersund - Mjällby: Över 2,5 mål @ 1,72 För någon månad sedan rusade Mjällby genom Allsvenskan och målvakt Eriksson höll på att slå rekord i längst hållen nolla. De senaste veckorna har gått tyngre för de gulsvarta och innan uppehållet tappade de 2-0 till 2-3 mot Sirius. Därmed är det nya kontraktet inte säkrat än. Watson, Kricak och Moros Gracia såg skakiga ut i backlinjen då, men framåt var Sarr och Moro ständiga hot. Den duon ska kunna hitta nätet uppe i Jämtland också. Östersund är klar jumbo i tabellen och har verkligen varit seriens sämsta lag. Det finns dock vissa offensiva kvalitéer i Per Joar Hansens lag som kan komma fram när de rödsvarta spela på hemmaplasten. Blair Turgott är en spelare av hög klass som har dunkat in tio mål på 21 matcher under året. Inte dåligt för en spelare i ett bottenlag. Malcolm Stolt är en annan intressant lirare som troligen tar plats bredvid. Fyra av Östersunds fem senaste matcher har klivit över 2,5-linan och ÖFK snittar en bra bit över den noteringen sett till hela säsongen. Det gör kanske inte Mjällby, men i deras matcher har det å andra sidan blivit 19 mål på de fem senaste. Jag tror vi får se en målrik batalj uppe i norr och klickar i överspelet. Spel: Över 2,5 mål @ 1,72

Tävling: Allsvenskan

Plats: Jämtkraft Arena

Tid: 19.00 Torino - Udinese: Hemmaseger @ 2,06 Torino har sett starka ut på hemmagräset de senaste månaderna med tre segrar, ett kryss (mot Lazio) och en förlust på sina fem senaste på den här mattan. Torsken kom i derbyt mot Juventus och det var en match som spelmässigt var helt jämn och kunde ha slutat hur som helst. Kommer Tjurarna upp i den nivån igen ska de ses med ypperlig chans att roffa åt sig alla tre poäng, speciellt då Belotti är tillbaka från sin skada. Udinese har samtidigt fyra raka bortamatcher utan seger och även om spelschemat har varit tufft är det ingen skön känsla att ha med sig till nästa resa. Samir saknas nu på grund av den skada han ådrog sig i 3-2-segern över Sassuolo och dessutom är Makengo avstängd. De svartvita gästerna kommer i vanlig ordning lita hårt på sin trio Deulofeu, Beto och Pereyra, men mot Torinos täta försvar får de svårt att komma till. Jag håller Torino klart högre och tror definitivt att Tjurarna kommer sluta högre upp i tabellen vad det lider. Hemmaspelet har sett bra ut och jag tror att värdarna putsar siffrorna där ännu mer. 2,06 är faktiskt riktigt bra på den raka ettan som blir motorn i min trippel. Spel: Hemmaseger @ 2,06

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Olimpico di Torino

Tid: 20.45

Östersund - Mjällby: Över 2,5 mål @ 1,72

Trippeln Örebro - Kalmar FF: Bortaseger @ 1,54

Östersund - Mjällby: Över 2,5 mål @ 1,72

Torino - Udinese: Hemmaseger @ 2,06 Totalt odds: 5,45