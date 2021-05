"Selmani slår till när Hammarby vinner"

Spelstopp: 18.29 Varberg - Hammarby: Bortaseger @ 2,05 Hammarby har inte riktigt fått den start de har hoppats på och ligger på sju poäng efter fem omgångar. Samtidigt ska det sägas att de grönvita har haft ett väldigt svårt spelschema så långt. Närmast kommer Bajen från en 3-2-seger över Sirius. Selmani fick inte till det framför mål då heller, men låg bakom det mesta i offensiv väg med sitt riviga spel. Tillsammans med Amoo och Ludwigson bildar han en trio som inte ger motståndarförsvaren en lugn stund. Varberg stod för en klart godkänd insats i Malmö även fast det blev förlust med 2-3. Oliver Stanisic nätade för tredje matchen i rad och är ett ständigt hot på fasta situationer. Jocke Perssons gäng fortsätter att göra det helt okej efter sina förutsättningar, men har inte lika starkt spelarmaterial som förra säsongen. Det märks i de avgörande lägena där kvalitén inte riktigt finns. Selmani är en av de spelare som lämnat klubben och han kommer säkerligen vara ruggigt sugen på att sänka sin gamla klubb på västkusten. Hammarby trivs inte som bäst på gräs, men har högre klass i sitt lag. Jag tror det kommer märkas. 2,05 på den raka bortasegern är lite för högt. Spel: Bortaseger @ 2,05

Tid: 18.30 Atalanta - Benevento: Atalanta/Atalanta (HT/FT) & över 2,5 mål @ 1,96 Atalanta har vunnit sina sex senaste ligamatcher hemma i Bergamo och har på dessa fajter noterats för 21 gjorda mål. 3,5 baljor i snitt per match med andra ord. Nu finns alla offensiva stjärnor tillgängliga och då kommer vi få se ännu en anstormning från de blåsvarta. Zapata, Ilicic, Pessina, Muriel, Malinovsky och Pasalic är bara några av alla hot som Benevento får försöka hantera. Besökarna ligger under nedflyttningsstrecket och det beror främst på ett miserabelt försvarsspel. Sett över hela säsongen snittar de gulröda drygt två insläppta mål per fajt och de senaste sex omgångarna har gett en pinne och 18 baljor i baken. Bortaspelet har inte varit så pjåkigt från Trollkarlarnas sida, men nu ställs de inför en övermäktig uppgift. Här kommer det bli full gas redan från start och jag har svårt att se hur Benevento ska lyckas stå emot ens i 45 minuter. Atalanta tar ledningen innan paus och ökar på i den andra akten, precis som i 4-1-segern borta mot Benevento i höstas. Jag testar specialspelet att Atalanta ska leda i paus, vinna matchen och att det ska bli minst tre baljor totalt till härliga 1,96. Spel: Atalanta/Atalanta (HT/FT) & över 2,5 mål @ 1,96

TV: Cmore Atlético Madrid - Real Sociedad: Under 2,5 mål @ 1,75 Det brukar inte direkt sprudla om Atlético Madrid och det gjorde det inte heller i toppmötet med Barcelona. Som vanligt var det en stark defensiv som stod i fokus och det räckte långt. De rödvita tog en viktig poäng och sitter i förarsätet i guldstriden. Det lär knappast bli några större ändringar nu, Diego Simeone kommer ställa upp med ett snålt spelande lag som inte bjuder på några som helst ytor. Real Sociedad är i grunden ett något frejdigare lag, men har även de haft svårt att komma loss ordentligt under våren. Baskerna har inte gjort fler än två mål i någon av sina 13 senaste tävlingsmatcher och kommer knappast bjuda på någon målkavalkad mot täta Atlético heller. En poäng hade inte varit så pjåkig för besökarna som har en femteplats att försvara. För tillfället är det Betis som jagar närmast, två poäng bakom Real. Nio av Sociedads 13 senaste matcher i alla tävlingar har gått under 2,5 mål och samma sak gäller för åtta av Atléticos tio senaste. Dessutom har de fem raka inbördes möten utan att gå över linan. 1,75 är med detta i åtanke bra betalt på underspelet och plockas omgående. Spel: Under 2,5 mål @ 1,75

