"Senast fungerade inget - nya problem för Arsenal"

Spelstopp: 14.59 Arsenal - Burnley: Burnley (2) @ 1,74 Thomas Partey landade i London ungefär sju timmar innan Ligacupmatchen mot Liverpool spelades. Trots det plockade Arteta in sin mittfältare i den andra halvleken. På bara en kvart drog han på sig två röda kort och är därmed avstängd här. Det är även Granit Xhaka och Arsenal står återigen utan centrala mittfältare. Insatsen mot Liverpool var dessutom riktigt dålig och det bör oroa Arteta. Burnley har haft problem med covid och har därför inte spelat någon seriematch sedan andra januari. Nu är läget dock bättre och denna match ska inte vara i fara. Chris Wood har sålts vidare till Newcastle, men med Rodriguez och Lennon tillgängliga finns det spets i detta Burnley ändå. Backlinjen är dessutom stark med Tarkowski och Mee framför Pope. Det blir inte enkelt för Arsenal att bryta igenom den muren. Ingenting fungerade för Arsenal mot Liverpool och även om detta är en betydligt enklare uppgift känns det inte direkt som att The Gunners kommer köra över sin motståndare. Mittfältet är mer än lovligt tunt och kommer få svårt att dominera matchen. Dessutom kommer Arsenal få det väldigt tufft på fasta situationer. Vi får 1,74 på Burnley +2 vilket innebär att bettet sitter även om gästerna torskar med en boll. Det är ett bra odds och får en plats i min trippel. Spel: Burnley (2) @ 1,74

Tävling: Premier League

Plats: Emirates Stadium

Tid: 15.00 Leicester - Brighton: Båda lagen gör mål @ 1,76 Leicester saknar mängder av spelare på grund av olika anledningar, men slet verkligen tappert mot Tottenham. När 90 minuter hade spelats ledde Rävarna med 2-1, men Spurs kunde vända på steken via två mål på övertid. Otroligt surt för Leicester som släpper in väldigt mycket mål. 36 baljor i baken är sämst av samtliga lag på den övre halvan. Vestergaard och Söyüncü hade minst sagt problem mot Tottenham och är ingen mittbacksduo att hålla i handen när det blåser. Brighton spelar en fin fotboll och kommer närmast från en 1-1-match hemma mot Chelsea. Det är andra gången på bara några veckor som Graham Potters mannar spelat oavgjort mot Europamästarna. Det säger det mesta om kvalitén som finns på sydkusten. Trossard och Maupay började båda på bänken mot Chelsea, men kliver troligen in från start nu. Då finns det alltid mål i detta Brighton. Båda lagen har gjort mål i Brightons fem senaste tävlingsmatcher och samma sak gäller för Leicester i fyra av deras fem senaste. Lagen har redan mötts två gånger denna säsong och i ligan vann Brighton hemma med 2-1 medan det slutade 2-2 på den här arenan i Ligacupen. Jag tror vi får bevittna något liknande igen och spelar att båda lagen ska göra mål till höga 1,76. Spel: Båda lagen gör mål @ 1,76

Tävling: Premier League

Plats: King Power Stadium

Tid: 15.00 Empoli - Roma: Bortaseger @ 1,80 Empoli var ytterst nära en superskräll tidigare i veckan när de ställdes mot Inter i Coppa Italia. Då ledde laget från Toscana fram till den 91:a minuten. Det blev sedan förlust efter förlängning, men prestationen var bra. Samtidigt ska det sägas att det var den sjätte raka tävlingsmatchen utan seger för Empoli. Den senaste hemmamatchen slutade dessutom med en 1-5-förlust mot Sassuolo. Roma spelade också cupmatch i veckan och för deras del var det Lecce som stod för motståndet under torsdagen. Då vann Mourinhos gäng med 3-1 och då Lecce spelade med en man mindre under sista halvtimmen behövde romarna inte förta sig. Oliveira fick starta igen och ser spännande ut på mittfältet. Ihop med Veretout bildar han en vass duo centralt som bör se till att Roma tar tag i taktpinnen. Empoli har visat under hela säsongen att de är ett lag som förtjänar respekt, men de trivs faktiskt bäst på bortaplan. Bara en tredjedel av poängen har plockats hemma och nu ställs de mot ett Roma i poängbehov om Vargarna vill vara med och slåss om en Champions League-plats. Roma har fyra raka segrar i inbördes möten och vinner igen till klart godkända 1,80. Spel: Bortaseger @ 1,80

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Carlo Castellani

Tid: 18.00

Leicester - Brighton: Båda lagen gör mål @ 1,76

Empoli - Roma: Bortaseger @ 1,80 Totalt odds: 5,51 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.