"Sevärd tillställning - målkalas utlovas"

Onsdagens Trippel var aldrig riktigt nära och det är bara att ta nya tag. Jag har hittat tre fina drag att jobba in framför TV-soffan denna underbara fredag. QPR vinner äntligen en fotbollsmatch igen, det blir många mål i Tyskland och dessutom får vi se ett PSG som gör en bra insats under 90 minuter. Trippeln tickar in till ett odds strax över 6 gånger pengarna och det känns spännande. Vi kör igång.

Spelstopp: 20.29

Hoffenheim - Hertha Berlin: Över 2,5 mål @ 1,63

Hoffenheim är inblandade i riktiga målkalas i stort sett varje gång de kliver in på planen. De tre senaste tävlingsmatcherna har slutat med segrar mot Köln (5-0) och Holstein Kiel (5-1) samt en förlust mot omöjliga Bayern München (0-4). Bebou, Kramaric, Skov, Dabbur och Bruun Larsen är bara några av alla spelare som kan bidra i offensiven. Bakåt saknas dock en del pjäser, bland annat Kadebarak som skadade sig mot Köln för två veckor sedan.

Hertha Berlin har precis som Hoffenheim avancerat i cupen i veckan då huvudstadslaget slog ut Preusser Münster. Stevan Jovetic startade då och noterades för ett mål. Montenegrinen har haft problem sedan han kom till klubben, men där finns det ett ordentligt sparkapital. Piatek, Selke och Darida är tre andra spelare som har mycket att ge i offensiven. Även Marco Richter såklart som har nätat i tre raka matcher för klubben.

De fyra senaste mötena mellan dessa två klubbar har alla klivit över 2,5 mål och Hoffenheims fem senaste har alla gått över 3,5. Det kommer bli en sevärd tillställning som vanligt när värdarna är i farten. Överspelet klickas i till godkända 1,63.

Spel: Över 2,5 mål @ 1,63

Tävling: Bundesliga

Plats: PreZero Arena

Tid: 20.30

QPR - Nottingham: Hemmaseger @ 2,08

QPR åkte ur Ligacupen under tisdagen efter förlust mot Sunderland på straffar. Tränare Warburton valde då att rotera en del för att hålla sina spelare fräscha till ligaspelet, det är trots allt uppflyttning som är det stora målet. Johansen och Austin är två spelare som lär kliva in i startelvan nu. I The Championship har The Hoops torskat två av sina tre senaste matcher, men båda förlusterna har kommit på bortagräs. Nu är QPR tillbaka i västra London igen.

Nottingham hade en fin period med 16 poäng på sex omgångar, men den fina sviten förstördes förra helgen när Forest ställdes mot Fulham. Topplaget från London vann då med klara 4-0 och blottade stora svagheter i Nottinghams defensiv. McKenna, Figueiredo och Worrall är en ojämn trio. Framåt finns det mer klass i Grabban, Johnson och Lowe. Känslan är dock att det blir mer fokus på försvarsspelet för besökarna.

QPR vann motsvarande möte med 2-0 i fjol och nu är det dags för de blåvita att kliva fram och visa att de hör hemma i toppskiktet av den engelska andradivisionen. 2,08 är fullt godkänt på den raka ettan.

Spel: Hemmaseger @ 2,08

Tävling: The Championship

Plats: Kiyan Prince Foundation Stadium

Tid: 20.45

PSG - Lille: PSG -1 @ 1,83

PSG ställde ett minst sagt stjärnspäckat lag på benen i Le Classique mot Marseille. Messi, Mbappé, Neymar och Di María startade alla. De lyckades dock inte hitta nätet och matchen slutade 0-0. Dessutom gick Verratti av skadad medan Hakimi visades ut. Den duon kan inte delta nu. Wijnaldum och Bernat kan dock kliva in på de positionerna utan att försvaga laget alltför mycket. Framåt har den gyllene trion fått ännu en vecka på sig att slipa på samarbetet. Förr eller senare kommer det släppa för dem.

Lille vann som bekant skrällartat nog Ligue 1 i fjol, men de har inte alls fått samma träff denna säsong. Les Dogues ligger i mitten av tabellen och har bara tagit en poäng på sina två senaste ligamatcher. Då ska det sägas att dessa kamperna har spelats mot Clermont och Brest. Inga resultat som skrämmer slag på PSG direkt. Viktiga Sven Botman är dessutom skadad medan Benjamin André är avstängd.

Lille släppte inte in något mål mot PSG i fjol, men det är ett betydligt sämre Lille som kliver in i den här matchen. Jag har suttit och väntat på att PSG ska explodera och nu är det dags. Parisarna vinner enkelt och att segermarginalen blir minst två mål stor spelas till 1,83.

Spel: PSG -1 @ 1,83

Tävling: Ligue 1

Plats: Parc des Princes

Tid: 21.00

