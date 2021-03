"Siffrorna brukar sticka iväg - England vinner"

Tripplarna har gått trögt under landslagsuppehållet där vi fått se ett par oväntade resultat. Under söndagen tror jag dock inte det skräller lika mycket. Jag väljer att lägga alla mina ägg i favoritkorgen där England, Tyskland och Italien alla ska vinna med minst två bollar vardera. Lycka till vid rygg!

Spelstopp: SÖNDAG 17.59 Albanien - England: England -1,5 @ 2,01 Albanien dominerade fullständigt mot Andorra men hade svårt att få bollen i nät. Fajten slutade 1-0 där Grasshoppers Emir Lenjani blev matchens enda målskytt. Albanien är inte så pjåkiga med lirare som Cikalleshi, Kumbulla, Hysaj och Djimsiti som största stjärnor. Får de till ett riktigt bra kval får Ungern och Polen se upp i kampen om andraplatsen. Förstaplatsen är dock vikt åt England. Gareth Southgates mannar körde över San Marino i sin premiärmatch och kunde passa på att lufta truppen. Lagets två viktiga spelare med Harry som förnamn, Kane och Maguire, spelade inte alls för att istället komma fräscha till den här tillställningen. Nu lär de garanterat ta plats från start och det ger än mer stadga till Lejonen. I övrigt är det mycket intressant att se Mason Mount som varit helt magnifik för Chelsea. England lär ta detta och när Southgates mannar vinner brukar siffrorna sticka iväg. Nio av de elva senaste segrarna har slutat med minst två måls marginal. Det blir samma visa igen. Handikappspelet finns runt två gånger pengarna och det är strålande bra. Den tar vi! Spel: England -1,5 @ 2,01

Tävling: VM-kval

Plats: Lori-Borici Stadium

Tid: 18.00

TV: Cmore Live, Sportkanalen och Cmore Bulgarien - Italien: Italien -1,5 @ 1,65 Bulgarien är fjärran från den klass de höll i VM 94 när de gick en episk bronsmatch mot Sverige. Truppen består nu främst av spelare från den svaga inhemska ligan. Kapten Kostadinov, till vardags i ryska Arsenal Tula, är ett undantag och Spezias Galabinov är ett annat. Den sistnämnda fanns dock inte med mot Schweiz på grund av en skada och är osäker till spel här också. Bulgarien inledde kvalet med att släppa in tre mål på 13 minuter mot Schweiz. Inte blir det enklare nu när Italien står på andra sidan. Mancini har skapat en väldigt skicklig grupp som inte förlorat en match på två och ett halvt år. Det fullkomligt kryllar av stjärnor hos Gli Azzurri som bland annat kan mönstra Ciro Immobile och Andrea Belotti på topp. En extremt målfarlig duo. Mot Nordirland var dock Belotti på bänken medan Berardi och Insigne fick chansen bredvid Immobile. Det spelar ingen roll vilken uppställning Mancini väljer nu för mål kommer det bli. Det skiljer enormt mycket mellan dessa två lag och att Italien ska vinna med minst två bollar är väldigt troligt. 1,65 på det får duga. Spel: Italien -1,5 @ 1,65

Tävling: VM-kval

Plats: Stadion Vasil Levski

TV: Cmore Rumänien - Tyskland: Tyskland -1,5 @ 1,90 Rumänien gick långt i U21-EM för två år sedan och har en spännande generation på gång. Med lirare som Keserü, Hagi och Stanciu finns här definitivt klass nog för att utmana om andraplatsen i kvalgruppen. Rumänerna fick en perfekt start i torsdags när Nordmakedonien besegrades med 3-2 efter ett sent segermål av Ianis Hagi. Nu lär det dock bli åka av i Bukarest. Tyskland har varit väldigt ifrågasatta efter en period med sämre resultat. I höstas fick Die Mannschaft stryk av Spanien med galna 0-6 i Nations League. Nu har tyskarna samlat sig under vintern och i veckan såg de extremt bra ut hemma mot Island. 3-0 slutade matchen och det var siffror som Island ska vara nöjda med. Bayern München-kärnan med Kimmich, Goretzka, Sané och Gnabry låg bakom det mesta. Tyskland lär knappast ta foten av gaspedalen nu heller och även fast Rumänien har en ganska intressant offensiv uppställning kommer de inte lyckas hålla tätt mot tyskarna. Jogi Löws manskap vinner stort och ännu ett handikappspel läggs till trippeln. Spel: Tyskland -1,5 @ 1,90

Tävling: VM-kval

Plats: Arena Nationala

Tid: 20.45

TV: Sportkanalen och Cmore Trippeln Albanien - England: England -1,5 @ 2,01

Bulgarien - Italien: Italien -1,5 @ 1,65

Rumänien - Tyskland: Tyskland -1,5 @ 1,90

Totalt odds: 6,30 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats. Klicka här för att rygga mitt trippelförslag: