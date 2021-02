"Sinnessjuka siffror - Zlatan slår till igen"

Torsdagens två underspel satt båda där under 2,5 mål i Barnsley - Chelsea var en riktig bomb. Tyvärr lyckades Bayern München bara vinna med 1-0 trots ett massivt spelövertag och mängder av målchanser vilket gjorde att det återigen blev två av tre rätt. Det innebär att nio av tolv rekar suttit denna vecka till och med torsdagen. Svårt att vara missnöjd då. Under lördagen tittar jag till Serie A och La Liga där jag tror Napoli får det väldigt svårt.

Spelstopp: 17.59 Napoli - Juventus: Bortaseger @ 2,04 Inför helgens matcher är Juventus sju poäng bakom Milan med en match mindre spelad och ska de plocka hem Scudetton har inte de svartvita råd att tappa speciellt mycket mer poäng. Pirlo har lyckats tajta till försvaret de senaste veckorna och på sju tävlingsmatcher sedan mitten av januari har endast ett enda mål slunkit in bakåt. Med i stort sett hela truppen tillgänglig kommer Juve vara svåra att passera nu också. Framåt är “Den gamla damen” inte lika frejdiga men när Cristiano Ronaldo finns på plan luktar det alltid mål. Napoli åkte ur Coppa Italia i veckan efter en förlust borta mot Atalanta. Rrahmani och Maksimovic var mittbackar i den tillställningen och det blir troligen samma sak nu då både Manolas och Koulibaly saknas. Två gigantiska avbräck för Gattuso som bara lyckats föra sitt lag till två segrar på de sju senaste tävlingsmatcherna. Det var mindre än en månad sedan som lagen möttes i Reggio Emilia i finalen av Supercupen. Juventus vann då med 2-0 och jag tror att gästerna från Turin visar klassen igen. Juve tar hem en mycket viktig seger och skjuter Gattuso närmare arbetsförmedlingen. Tvåan plockas till dryga dubbeldegen. Spel: Bortaseger @ 2,04

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Diego Armando Madradona

Tid: 18.00

TV: Cmore Fotboll och Cmore

Spezia - Milan: Över 2,5 mål @ 1,67 Milan tronar överst i Serie A och ser bättre ut än på många år. Zlatan Ibrahimovic har fått in en vinnarkultur i gänget och vräker in mål själv. 14 fullträffar på elva matcher som 39-åring är helt sinnessjuka siffror. Senast dunkade svensken in två nya baljor när Milan besegrade Crotone med 4-0. Rebic, Leao och Saelemaekers startade då bakom Zlatan och det är en hypergiftig kvartett. Bakåt är Kjaer skadad och lånet Tomori har därför tagit plats bredvid Romagnoli. Han har fått en fin start i klubben, men det är ett mittbackspar som inte känns helt omöjligt att passera. Spezia gör en del mål och kommer närmast från en urstark 2-1-viktoria över Sassuolo. Ghananen Gyasi nätade då för andra gången på de tre senaste tävlingsmatcherna. En spelare som har väldigt mycket att ge. När lagen möttes i Milano vann Milan med 3-0 och faktum är att åtta av nio av Spezias möten mot topp 7-lagen (liga och cup) har gått över 2,5 mål. Jag tror inte det blir någon skillnad nu och överspelet plockas till godkända 1,67. Spel: Över 2,5 mål @ 1,67

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Alberto Picco

Tid: 20.45

TV: Sportkanalen och Cmore

Barcelona - Alavés: Över 2,5 mål @ 1,52 Trots att Ronald Koeman brottas med en enormt lång skadelista har Barcelona gått starkt i ligan under en period. Samtliga sex seriematcher under 2021 har vunnits. I veckan föll katalanerna i första mötet av semifinalspelet i Copa del Rey mot Sevilla, men nu väntar ett enklare motstånd. Räkna med att Messi och Griezmann hittar en hel del hål i Alavés försvarslinje. De baskiska gästerna slåss i botten av tabellen men har en ganska intressant uppställning längst fram. Joselu, Pérez och Deyverson vet alla vart målet är beläget och ska absolut kunna näta mot Barcas skadedrabbade försvar. Det är dock väldigt svårt att se hur Alavés skulle lyckas hålla Barcelona borta från det egna målet även om värdarna har en jättematch mot PSG att fokusera på till veckan. Med tanke på att Koeman mycket väl kan rotera lite finner jag inget värde i 1X2-marknaden. Med tanke på att det blivit 19 mål på de fem senaste ligamatcherna för Barca väljer jag istället överspelet. 1,52 är på gränsen till att vara för lågt men det får duga. Spel: Över 2,5 mål @ 1,52

Tävling: La Liga

Plats: Nou Camp

Tid: 21.00

TV: Cmore Fotboll och Cmore

Trippeln Napoli - Juventus: Bortaseger @ 2,04

Spezia - Milan: Över 2,5 mål @ 1,67

Trippeln Napoli - Juventus: Bortaseger @ 2,04

Spezia - Milan: Över 2,5 mål @ 1,67

Barcelona - Alavés: Över 2,5 mål @ 1,52 Totalt odds: 5,17