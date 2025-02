"Skadeoro i Real Madrid inför veckans första derby"

Flera intressanta cupmatcher tar plats på onsdagens trippel som inleds i England. Returen mellan Newcastle och Arsenal står 2-0 när matchen inleds. Kan The Gunners vända på steken? Ytterligare en höjdpunkt följer sedan mellan Milan och Roma i Coppa Italia innan derbyt mellan Leganés och Real Madrid tar oss i hamn. Vamos!

Spelstopp: 20.59

Newcastle - Arsenal: Bortaseger @ 2,25

Newcastle visade prov på sylvass effektivitet när de vann den första Ligacup-semifinalen mot Arsenal med 2-0 på Emirates. Alexander Isak fanns föga förvånande med bland målskyttarna och blir ett hot även denna kväll, men den andra målskytten – Gordon – saknas på grund avstängning. Det gör även Livramento samtidigt som Barnes går skadad medan Joelinton dras med frågetecken.

Då tror jag att Newcastle får det tufft emot. “Skatorna” har råd att torska detta med 0-1 och ändå ta sig vidare till finalen, något att ha i bakhuvudet för alla spelintresserade. Newcastle gick dessutom på pumpen i helgen mot Fulham och när ett boostat Arsenal kommer på besök blir det ännu jobbigare. Artetas gäng är ordentligt stärkta efter 5-1 mot Manchester City där den andra halvleken var något i hästväg.

Det spelar ingen roll om Arsenal tar sig vidare till finalen, så länge de vinner denna tillställning slår spelet in. Jag kniper den raka tvåan till 2,25.

Spel: Bortaseger @ 2,25

Tävling: Ligacupen

Plats: St James’ Park

Tid: 21.00

Milan - Roma: Under 2,5 mål @ 1,82

Bara ett par dagar efter urladdningar i Derby della Madonnina respektive Derby del Sole är det dags för Milan och Roma att återigen kasta sig in i elden. Aktörerna drabbar under onsdagen samman i Coppa Italia där Milan gynnas av hemmaplan. Rossoneri är med det sagt mentalt nedslagna efter det sena poängtappet mot Inter där de Vrij kvitterade lång in på tilläggstiden.

Roma är däremot stärkta efter att ha lyckats med motsatt bedrift. När klockan slog tilläggstid i Derby del Sole hittade Angelino in med 1-1 mot Napoli och gav romarna en välbehövlig poäng. Organisationen sitter ihop på ett helt annat sätt sedan Claudio Ranieri tog över och när Sérgio Conceicao möter upp på andra sidan förväntar jag mig ingen sprakande målfest i modehuvudstaden.

En kompakt matchbild med få målchanser ligger istället i korten vilket präglar mitt spelval. Under 2,5 mål gillas skarpt till över 1,80.

Spel: Under 2,5 mål @ 1,82

Tävling: Coppa Italia

Plats: San Siro

Tid: 21.00

Leganés - Real Madrid: Leganés +1,5 @ 1,63

Inom loppet av bara några dagar ska Real Madrid spela två derbyn i två olika tävlingar. Helgens El Derbi Madrileno mot Atlético Madrid i La Liga har högsta möjliga prioritet medan miniderbyt mot Leganés blir sekundärt. Detta trots att det är kvartsfinal i Copa del Rey som gäller. Los Blancos favoritskap är såklart befogat, men det ska sägas att backlinjen är skadeskjuten sedan Rüdiger tvingats utgå i helgens förlust mot Espanyol.

Carvajal och Militao saknas sedan tidigare och Alaba är alltjämt mil från matchform efter sin långtidsskada. Med det i åtanke blir jag inte förvånad om Real Madrid får svårt att fungera som ett klockverk på Municipal de Butarque. Leganés trivs alldeles utmärkt när de slår underifrån vilket inte minst bevisats i 1-0-segrarna mot Barcelona och Atlético Madrid. Värdarna har dessutom tagit poäng av erkänt svårspelade Athletic Bilbao i Baskien utan att släppa in mål.

Prickar de hemmahörande rätt i defensiven är mycket vunnet och jag tror inte att Leganés torskar detta med fler än ett mål. Leganés +1,5 spelas till nästan 1,65.

Spel: Leganés +1,5 @ 1,63

Tävling: Copa del Rey

Plats: Estadio Municipal de Butarque

Tid: 21.00

Trippeln

Newcastle - Arsenal: Bortaseger @ 2,25

Milan - Roma: Under 2,5 mål @ 1,82

Leganés - Real Madrid: Leganés +1,5 @ 1,63

Totalt odds: 6,67

