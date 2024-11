"Skrällen - Värnamo tar oväntad seger i säsongens sista match"

Värnamo - Elfsborg: Hemmaseger @ 1,93

Tidigare under hösten har jag slagit hårt på trumman som säger att Elfsborg kan göra bra ifrån sig i Europa League. Boråsarnas trupp – och framför allt fysiken i densamma – är som gjord för det snabba Europaspelet och efter veckans 1-1 mot Braga har de gulsvarta vittring på slutspel när det hela återupptas efter vad som känns som det femtioelfte landslagsuppehållet för säsongen.

Innan vilan är det dock dags att ta Allsvenskan i mål och när gästerna inte har någonting att spela för har jag svårt att se Oscar Hiljemark ta särskilt stora risker på Finnvedsvallen. Slitna spelare bör vilas medan Värnamo har precis allting att spela för i jakten på nytt kontrakt. Gör smålänningarna vad de ska och fixar en seger blir jag inte förvånad om det går vägen för Thern och company.

Fördelen av hemmaplan är betydande och när underlaget på densamma tilltalar Värnamo allra mest tycker jag att över 1,90 den raka ettan är klart spelvärt. Huruvida det räcker till nytt kontrakt återstår att se.

Tottenham - Ipswich: Tottenham (-1) @ 1,66

Tottenham fick i torsdags sina fiskar varma i Istanbul. En till stora delar roterad startelva åkte på stryk mot Galatasaray och sanningen att säga borde den turkiska segern varit större än 3-2. Ange Postecoglous manskap såg väldigt ihåliga ut i de bakre leden och det finns onekligen en liten risk att så även blir fallet när Ipswich äntrar Tottenham Hotspur Stadium under söndagen.

Med det sagt har The Tractor Boys inte samma spets som Galatasaray och på sin hemmabana bör ett revanschsuget och framför allt nästan ordinarie Tottenham kunna vara minst två nummer för stora för nykomlingarna. Van de Ven och Romero är två osäkra kort i backlinjen, men Ipswich brottas med samma bekymmer och då bör gästerna få svårt att stå emot.

Tottenham (-1) – måste vinna med minst två bollars marginal – handlas till 1,66 och även om det inte är ett kanonodds duger det gott som virke på trippeln.

Chelsea - Arsenal: Under 2,5 mål @ 2,23

Mikel Arteta. Toppmatch. Tight matchbild. Underspel. Ni kan visan vid det här laget. Jag spelade under 2,5 mål när Arsenal tog sig an Inter på San Siro och sett till vad italienarna skapade, eller snarare inte skapade, var det ett kanonspel. Arsenal såg desto piggare ut i sin offensiv, men trots att The Gunners snuddade vid 2,0 xG ville bollen inte in för Artetas kompani.

Inför mötet med Chelsea är Rice, Havertz och Merino tveksamma till spel medan Ödegaard precis kommit tillbaka från skada. Det bör innebära att offensiven inte klickar på samtliga cylindrar och för Chelseas del dras Sancho och Palmer med frågetecken. Skulle inte den sistnämnda komma till spel är jag mer än lovligt sugen på att kasta mig över underspelet på Stamford Bridge.

Under Maresca har Chelsea dessutom varit mindre ösiga än under Pochettino. Under 2,5 mål betalar hela 2,23 och det tycker jag är för högt. Max två mål i derbyt!

