"Spännande kvällstrippel - rygga experten"

Spelstopp: 19.59 Twente - Groningen: Över 2,5 mål @ 2,13 Groningen gjorde inför säsongen den kanske häftigaste värvningen i hela Eredivisie då de plockade hem Arjen Robben. Det vänsterfotade geniet har dock dragits med en dålig ljumske och lär inte komma till spel här. Närmast kommer de grönvita från en fin insats mot Ado den Haag som slutade med en 1-0-seger. Det var dock siffror i underkant för Groningen skapade mängder av lägen. Även i premiären mot PSV stod Ramon-Pascal Lundqvist och hans mannar för en fyndig offensiv som kunde lett till fler fullträffar än den enda som blev resultatet. Twente kommer närmast från en frejdig 1-1-match mot Feyenoord där Vaclav Cerny, ny från Utrecht, hittade målet. Det var en match som lika gärna kunde slutat 2-2 eller till och med 3-3 för målchanser skapades. Av dessa två lags fyra inledande ligamatcher har bara en gått över 2,5 mål, Groningens 1-3-förlust mot PSV. Det gör att över 2,5 mål står extremt högt här. Det är dock den nederländska ligan vi snackar om som mer än något annat sätter anfallsspelet främst. Förra säsongen blev det faktiskt drygt tre mål per match för Twente. Då är 2,13 för högt för ett överspel. Den tar vi! Spel: Över 2,5 mål @ 2,13

Tävling: Eredivisie

Plats: De Grolsch Veste

Tid: 20.00 Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt: Över 2,5 mål @ 1,69 I den tyska huvudstaden ska två lag med offensiven som främsta vapen mötas. Hertha Berlin såg skräckinjagande ut i sin 4-1-kross av Werder Bremen i premiären. Piatek gick mållös av plan men däremot nätade Cunha, Lukebakio och Córdoba alla. Labbadia har verkligen en offensiv av yppersta klass. Samtidigt ska det sägas att Hertha bara har hållit nollan i en av sina sju senaste tävlingsmatcher och i cupmatchen mot Braunschweig blev det stryk med 4-5. Eintracht Frankfurt har en tung, fysisk anfallsduo i André Silva och Bas Dost som kommer vara giftig i luftrummet. Den förstnämnda portugisen satte dit Frankfurts enda mål i deras premiär mot nykomlingen Arminia Bielefeld. Det var en match som slutade 1-1. Inte helt oväntat att Eintracht släppte in mål, det har gästerna gjort i 15 av sina 16 senaste fajter i alla tävlingar. När dessa två lag möttes för några månader sedan på just denna arena vann Eintracht med 4-1 efter att ha fått spela andra halvlek med en man mer. Det lär bli tuffare för Adolf Hütters mannar nu men jag tror på en öppen matchbild igen. 1,69 på över 2,5 mål är taget. Spel: Över 2,5 mål @ 1,69

Tävling: Bundesliga

Plats: Olympiastadion

Tid: 20.30 Lille - Nantes: Hemmalaget @ 1,74 Gabriel lämnade Lille under sommaren för Arsenal och då var det många hemmasupportrar som oroade sig för att han skulle bli svår att ersätta. Les Dogues scouter har dock ännu en gång gjort ett fantastiskt jobb då de hittade Sven Botman i Heerenveen. Den 20-årige mittbacken har varit fantastisk inledningsvis tillsammans med rutinerade Fonte. Offensivt har Lille haft svårare att få till det, fyra mål på fyra omgångar är inte helt perfekt med tanke på vilka spelare som finns att tillgå. Jonathan David har mer att ge än han visat hittills. Nantes hämtade in 0-2 till 2-2 mot St. Etienne senast och är ett gäng med hyfsad kapacitet. Mer än en plats runt mitten av tabellen kommer det dock inte bli för Kanariefåglarna. Lille har betydligt högre kapacitet än Nantes och har också vunnit åtta av de nio senaste inbördes mötena. 1,74 på ettan tycker jag är fullt godkänt när det kommer till oddsmarknaden och det blir tredje delen i min trippel. Spel: Hemmaseger @ 1,74

Tävling: Ligue 1

Plats: Stade Pierre-Mauroy

Tid: 21.00 Trippeln Twente - Groningen: Över 2,5 mål @ 2,13

Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt: Över 2,5 mål @ 1,69

Lille - Nantes: Hemmaseger @ 1,74 Totalt odds: 6,26 Klicka här för att rygga vårt trippelförslag: RYGGA TRIPPELN HÄR Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.